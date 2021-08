Ce a pățit un român pe un feribot grecesc! „La stângul am aproape 30 de copci”

Grecia a reprezentat obiectivul principal pentru turiștii români în acest an, dar nu toți s-au întors acasă cu amintiri plăcute. De altfel, FANATIK a scris despre pățaniile conaționalilor pe plaiuri elene și a relatat și . De curând, un bărbat a anunțat că este gata să contacteze un avocat și să demareze un proces împotriva unei companii care se ocupă cu excursii pe mare.

ADVERTISEMENT

Coja Cornel nu a avut parte de cel mai plăcut concediu. Bărbatul a optat pentru un tur al insulei pe care se afla și a plătit bani serioși. A așteptat cu interes ziua excursiei și a pornit pe mare însoțit de membrii echipajului și alți turiști.

Ce a pățit un turist român pe un feribot grecesc!

Un val puternic i-a dat întreg concediul peste cap bărbatului. „Am făcut un tur al insulei cu o barcă a companiei Golden Dolphin. Când încercam să cobor de la etaj la parter , scara fiind îngustă, din cauza unui val am călcat în interiorul scării și m-am accidentat la ambele picioare.

La stângul am circa 30 de copci, cusut spital etc. Mă refac în circa 10 zile (voi putea merge), acum nu pot nici măcar să conduc. Pe scurt, mi-am stricat vacanța, am mașină închiriată degeaba. Bașca am lăsat mașina la București.

ADVERTISEMENT

Precizez că sunt din Galați. Există companii de cruise în Grecia care să aibă asigurări obligatorii de accident? Eu am o firmă de transport persoane în țară și sunt obligat prin lege să am. Îmi puteți recomanda un avocat specializat în astfel de cazuri?”, a notat bărbatul .

Răspunsurile primite nu au fost pe gustul Mulți dintre cei care au comentat i-au transmis acestuia că șansele de a câștiga un asemenea proces sunt destul de mici. Un avocat grec ar fi singurul care l-ar putea ajuta.

ADVERTISEMENT

Accidentare urâtă pe un feribot din Grecia

„Nu vă complicați cu avocați români. Doar un avocat grec ce cunoaște legislația”, i-a spus Maria Constantinou. „Compania de navigație nu face asigurări pentru călători, când practic, nu e din vina lor.

Pe perioada navigării, într-o barcă rapidă, mai mult de 30 de km la oră, nu se permite deplasarea pasagerilor, în special între nivelele ambarcațiunii. ei au acea asigurare de care ziceți dumneavoastră, pe care o au și șoferii de taxi, doar în caz de accidentare a bărcii, în urma căreia rezultă accidentarea personalului navigant”, i-a explicat și Mateescu Daniela.

De altfel, pe site-ul companiei este explicat destul de clar că membrii echipajului nu se pot face vinovați pentru orice întârziere în navigație, deviere sau modificare a rutei programate, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a ordinelor Ministerului Marinei Comerciale, a autorităților portuare sau din cauza forței majore, care ar putea afecta siguranța pasagerilor.

ADVERTISEMENT

De asemenea, nicio companie de transport maritim nu se face răspunzătoare pentru vreun accident, pierdere sau deteriorare care au avut loc înainte de îmbarcare, în timpul transportului și după debarcare. Conform reglementărilor privind siguranța codului de mare viteză, pasagerilor nu li se permite să rămână în nicio zonă deschisă a navelor de mare viteză în timpul navigației.

De remarcat că având peste 200 de insule, Grecia a dezvoltat de-a lungul timpului o adevărată rețea de feriboturi. Acestea fac legătura regulat între continent și insule, între insule, dar și între Grecia și alte țări. Mai mult decât atât, în acest moment sunt zeci de companii care se ocupă cu excursii pe mare, multe dintre ele având activitate strict turistică.