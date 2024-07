Ce a pățit un tânăr care a mers la Kaufland să-și ceară banii pe un pepene necopt. A fost uimit de comportamentul angajaților

Un tânăr din România a mers la Kaufland pentru a-și cere înapoi banii plătiți pentru un pepene care s-a dovedit a fi necopt. Reacția angajaților l-a surprins total pe clientul supermarketului.

De foarte multe ori, românii s-au plâns public de comportamentul angajaților de la magazinele din țară, iar aici putem include și marile lanțuri de supermarketuri de pe piața internă.

Există însă și situații în care unele unități comerciale dau dovadă de înțelegere și de respect pentru clienții lor. Recent, un tânăr din țara noastră a prezentat pe un site de socializare un episod pe care l-a trăit în momentul în care a returnat un produs.

Adrian, cetățeanul în cauză, a cumpărat un pepene roșu de la Kaufland. Când a ajuns acasă . În clipa în care l-a tăiat pe jumătate a observat că fructul e verde.

Pepenele nu era deloc copt. Revoltat, tânărul a luat produsul, l-a pus într-o plasă și a mers cu el înapoi la magazin, dar și cu bonul fiscal de 14 lei. El a filmat întregul moment și a distribuit imaginile pe rețelele de socializare.

”Mă duc la supermarket cu acest pepene, pentru că nu este copt, să văd dacă îmi dă banii înapoi pe el”, a spus Adrian. În ciuda celor spuse pe filmare, bărbatul chiar nu spera să își recupereze suma cheltuită.

Clientul a filmat inclusiv dialogul pe care l-a avut cu angajata de la relații cu clienții. la doleanțele sale l-au uimit pe Adrian. Iată dialogul:

”Sărut mâna, am și eu o situație mai delicată. Am cumpărat pepenele acesta astăzi și nu știu cum procedăm cu el pentru că nu e copt. Practic, am dat banii degeaba pe el. Am aici și bonul. Au mai fost oameni care au venit și au returnat pepeni?, a spus Adrian, conform .

”Din moment ce dumneavoastră l-ați cumpărat și nu este în regulă, obligația noastră este să vă dăm banii pe el”, a fost replica celor de la Kaufland care l-a lăsat cu gura căscată pe client: ”Serios? Așa simplu?”.

În final, Adrian și-a primit înapoi toți banii. Încântat că și-a rezolvat problema, a afirmat: ”14 lei sunt 14 lei. Nu credeam că e atât de simplu”.