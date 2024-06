Ce a pățit un turist român în Istanbul. Cât a plătit pentru un kebab consumat în Marele Bazar

Mare atenție la cheltuieli dacă aveți în plan o călătorie în Turcia, mai exact în Istanbul. Românii care au vizitat deja orașul care se întinde pe două continente, Europa și Asia, nu au cuvinte de laudă, din punct de vedere al costurilor. Cât a plătit un turist pentru un simplu kebab achiziționat din Marele Bazar?

Suma ireală pe care a achitat-o un turist român pentru un kebab din Marele Bazar din Istanbul

Într-una dintre cele mai mari și vechi piețe acoperite din lume, situată în centrul Instanbulului, turiștii pot fi păcăliți pe față cu prețurile produselor.

Un român care a trecut prin Marele Bazar a relatat pe un grup de Facebook, dedicat turismului din Turcia, ce i s-a întâmplat. A avut parte de o mare surpriză când a cerut nota de plată pentru un kebab.

Aproximativ 55 de euro a scos din portofel bărbatul pentru kebabul care nici măcar nu era foarte bun la gust. De altfel,

”Fraților, am mâncat împreună cu prietena mea în Bazar câte un kebab (muuult sub așteptări) și am plătit 1900 de lire. Hoție pe față… Sper să ajute pe cineva pățania mea”, a mărturisit individul, după care i s-au relatat experiențe similare, notează

Turistul român, țepuit și de Uber

Turistul a mai dezvăluit într-un comentariu la aceeași postare că a fost țepuit și la Uber. ”M-au furat chiar și la Uber. La sfârșitul cursei mi-au cerut și cash, fiindcă a fost foarte aglomerat traficul”, a mai precizat bărbatul.

Chiar în prima zi de vizitat Istanbulul turistul român a trecut prin experiențele pe care le-a descris. Inițial, nu și-a dat seama cât a plătit, având banii schimbați în moneda națională a Turciei, lira turcească.

”Era în prima zi, nu prea puteam calcula rapid cât înseamnă în lei… și ce era să fac? Sa mă iau la bătaie cu ei?”, a mai detaliat bărbatul, în vreme ce alți români se amuzau sau dezvăluiau incidente similare.

”Noi am plătit la un restaurant sub Podul Galata 12000 și ceva de lire pe două – trei aperitive, șase creveți, o doradă și o sticlă mică de vin. Ne-a adus meniul, ne-a „aburit” că vin să arate peștele, dar ne-au luat și meniurile în același timp. Ulterior am mâncat foarte bine în restaurante curate cu 500 – 600 lire”, a mai mărturisit un alt turist, menționând și că s-a ales cu o enterocolită la final.