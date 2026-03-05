Ce a pierdut Dinamo! Atacantul cedat în această iarnă a marcat în două meciuri mai mult decât în tot turul sezonului regulat

ADVERTISEMENT

Stipe Perica (30 de ani) marchează pe bandă rulantă în Uzbekistan. Fost atacant la Dinamo, croatul a reușit o „dublă” în al doilea său meci la Neftchi Fergana. Perica înscrisese și în partida de debut în prima ligă uzbecă. Termez Surkhon – Neftchi Fargona s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 3-0.

Stipe Perica, fost atacant la Dinamo, 3 goluri în 2 meciuri în Uzbekistan

Stipe Perica a rezistat doar un an la Dinamo. Transferat în februarie 2025, liber de contract după despărțirea de Rijeka, croatul a plecat din „Ștefan cel Mare” în această iarnă. Roș-albii l-au cedat gratis, iar Perica a semnat cu Neftchi Feragana, campioana Uzbekistanului. a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Perica a avut impact imediat în tricoul uzbecilor. El a marcat încă din primul meci, când a punctat în victoria cu 3-0 împotriva Mashal Muborak. Fostul atacant dinamovist a recidivat și joi, 5 martie. Croatul a reușit o „dublă” în deplasarea cu Termez Surkhon, acolo unde Neftchi s-a impus tot cu 3-0. Perica a început titular meciul din etapa a 2-a, dar a fost schimbat în minutul 60.

Așadar, în doar două meciuri la Neftchi Fergana, Stipe Perica a marcat deja mai multe goluri decât pentru Dinamo în turul sezonului din SuperLiga. Croatul a jucat 16 meciuri În Uzbekistan, contractul lui Perica la Neftchi este valabil până la 31 decembrie 2026.

George Pușcaș trebuie să îl înlocuiască la Dinamo pe Stipe Perica

Rămasă fără Stipe Perica, Dinamo s-a mișcat rapid și i-a găsit înlocuitor „9-arului” croat. Liber de contract, cu gruparea din „Ștefan cel Mare”, a semnat George Pușcaș (29 de ani). „Nouă asta ne lipsește acolo, un jucător cu joc de cap, un pivot, un om puternic. Iar mie mi se pare Pușcaș puternic. Mie mi se pare un Perica pe steroizi.

Este puțin mai puternic. Face pressing, îmi amintesc că el alerga foarte mult, alerga de la un fundaș la altul. Cam ce face Bîrligea. Bîrligea mi se pare cel mai bun atacant de la noi din țară”, a spus actorul Alex Conovaru, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.