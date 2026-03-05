Sport

Ce a pierdut Dinamo! Atacantul cedat în această iarnă a marcat în două meciuri mai mult decât în tot turul sezonului regulat

Pierdere mare pentru Dinamo. Echipa lui Zeljko Kopic și-a cedat cu ușurință un atacant în această iarnă, iar fotbalistul face deja senzație la noua echipă
Cristian Măciucă
05.03.2026 | 18:25
Ce a pierdut Dinamo Atacantul cedat in aceasta iarna a marcat in doua meciuri mai mult decat in tot turul sezonului regulat
ULTIMA ORĂ
Ce a pierdut Dinamo! Atacantul cedat în această iarnă a marcat în două meciuri mai mult decât în tot turul sezonului regulat. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Stipe Perica (30 de ani) marchează pe bandă rulantă în Uzbekistan. Fost atacant la Dinamo, croatul a reușit o „dublă” în al doilea său meci la Neftchi Fergana. Perica înscrisese și în partida de debut în prima ligă uzbecă. Termez Surkhon – Neftchi Fargona s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 3-0.

Stipe Perica, fost atacant la Dinamo, 3 goluri în 2 meciuri în Uzbekistan

Stipe Perica a rezistat doar un an la Dinamo. Transferat în februarie 2025, liber de contract după despărțirea de Rijeka, croatul a plecat din „Ștefan cel Mare” în această iarnă. Roș-albii l-au cedat gratis, iar Perica a semnat cu Neftchi Feragana, campioana Uzbekistanului. Plecarea lui Stipe Perica de la Dinamo a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Perica a avut impact imediat în tricoul uzbecilor. El a marcat încă din primul meci, când a punctat în victoria cu 3-0 împotriva Mashal Muborak. Fostul atacant dinamovist a recidivat și joi, 5 martie. Croatul a reușit o „dublă” în deplasarea cu Termez Surkhon, acolo unde Neftchi s-a impus tot cu 3-0. Perica a început titular meciul din etapa a 2-a, dar a fost schimbat în minutul 60.

Așadar, în doar două meciuri la Neftchi Fergana, Stipe Perica a marcat deja mai multe goluri decât pentru Dinamo în turul sezonului din SuperLiga. Croatul a jucat 16 meciuri în actuala stagiune a campionatului României, reușind 2 goluri și 2 pase decisive. În Uzbekistan, contractul lui Perica la Neftchi este valabil până la 31 decembrie 2026.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

George Pușcaș trebuie să îl înlocuiască la Dinamo pe Stipe Perica

Rămasă fără Stipe Perica, Dinamo s-a mișcat rapid și i-a găsit înlocuitor „9-arului” croat. Liber de contract, cu gruparea din „Ștefan cel Mare”, a semnat George Pușcaș (29 de ani). Fanii lui Dinamo sunt încântați de acest transfer, chiar dacă „Pușki” nici n-a debutat încă la echipa lui Kopic. „Nouă asta ne lipsește acolo, un jucător cu joc de cap, un pivot, un om puternic. Iar mie mi se pare Pușcaș puternic. Mie mi se pare un Perica pe steroizi.

ADVERTISEMENT
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul...
Digisport.ro
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Este puțin mai puternic. Face pressing, îmi amintesc că el alerga foarte mult, alerga de la un fundaș la altul. Cam ce face Bîrligea. Bîrligea mi se pare cel mai bun atacant de la noi din țară”, a spus actorul Alex Conovaru, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

  • 34 de meciuri, 8 goluri și 3 assist-uri a bifat Stipe Perica în anul petrecut la Dinamo
  • 550 de mii de euro e cota de piață a atacantului croat, potrivit transfermarkt.com
Islam Slimani, capăt de linie la CFR Cluj?! Decizie de ultimă oră: “Deja...
Fanatik
Islam Slimani, capăt de linie la CFR Cluj?! Decizie de ultimă oră: “Deja am început să lucrăm pentru strategia din vară!”. Exclusiv
Cupa României Betano – sferturi, live blog. Echipele de start la Dinamo –...
Fanatik
Cupa României Betano – sferturi, live blog. Echipele de start la Dinamo – Metalul Buzău! Ce modificări a făcut Kopic
Un fost jucător din SuperLiga, interviu terifiant despre fuga din Iran: „Vedeam cum...
Fanatik
Un fost jucător din SuperLiga, interviu terifiant despre fuga din Iran: „Vedeam cum cad bombe! Mi-au cerut mită să trec în Turcia”. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mitică Dragomir și Florin Tănase, dialog neverosimil: 'Bîrligea are niște speriați în spate!'....
iamsport.ro
Mitică Dragomir și Florin Tănase, dialog neverosimil: 'Bîrligea are niște speriați în spate!'. Gigi Becali a reacționat imediat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!