Ce a pierdut Rotaru! Dan Nistor, cel mai bun marcator de la U Cluj în derby-urile cu Universitatea Craiova: mijlocașul e și călăul lui FCSB și Poli Iași

Costel Gâlcă are de ce să se teamă înaintea derby-ului U Cluj – Universitatea Craiova, care se va juca duminică, de la ora 21:30. Dan Nistor, cel mai bun marcator al „șepcilor roșii” în partidele cu oltenii, este apt de joc și se află într-o formă de zile mari în SuperLiga.

Dan Nistor, cel mai bun marcator de la U Cluj în derby-urile cu Universitatea Craiova: mijlocașul e și călăul lui FCSB și Poli Iași

Deși a împlinit 36 de ani pe 5 iunie, Dan Nistor trăiește a doua tinerețe în tricoul celor de la U Cluj. „Ceapă” are cinci reușite și două pase de gol în cele nouă meciuri din actualul sezon, fiind al doilea cel mai bun marcator din SuperLiga.

Astfel, derby-ul studențesc cu Universitatea Craiova îl găsește într-o formă de zile mari pe Dan Nistor. Liderul clujenilor de la mijlocul terenului are cifre excelente în partidele cu „alb-albaștri”, fiind cel mai bun marcator din lotul „șepcilor roșii” în partidele cu formația din Bănie .

Mijlocașul de la U Cluj a jucat de 16 ori împotriva studenților din Cetatea Băniei. Dan Nistor a marcat cinci goluri în poarta Universității Craiova, ultimele trei reușite fiind înregistrate chiar în sezonul trecut din SuperLiga.

Universitatea Craiova este una dintre „victimele” preferate ale lui Dan Nistor din SuperLiga. Pe lângă olteni, „Ceapă” a mai înscris opt goluri în poarta celor de la FCSB și alte șase cu Poli Iași de-a lungul carierei sale.

Deși stă bine la capitolul goluri împotriva Universității Craiova, Dan Nistor nu și-a trecut în cont multe victorii în partidele cu oltenii. „Ceapă” a cunoscut gustul succesului împotriva formației din Bănie doar de două ori.

Dan Nistor, înger și demon pentru U Cluj în „finala” pentru cupele europene de pe „Ion Oblemenco”

„Finala” pentru cupele europene din sfârșitul sezonului trecut s-a jucat între Universitatea Craiova și U Cluj. Cele două formații din SuperLiga nu au reușit să marcheze în cele 90 de minute de pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar partida a intrat în prelungiri.

Lyes Houri a deschis scorul pe stadionul „Ion Oblemenco” în minutul 120, însă clujenii au egalat din penalty. Dan Nistor a înscris golul egalizator pentru „șepcile roșii”, care aveau să piardă calificarea în preliminariile Conference League la loviturile de departajare.

Același Dan Nistor a ratat și ultimul penalty din seria de cinci a „șepcilor roșii”. Mijlocașul lui U Cluj s-a arătat afectat de ratarea obiectivului european la sfârșitul meciului: „Cred că meritam deplin să câștigăm. Așa e fotbalul, de aceea este așa frumos. Din păcate pentru noi, în această seară este urât”.

De ce a plecat Dan Nistor de la Universitatea Craiova? Dezvăluirile mijlocașului: „Rotaru a fost influențat”

a spus de ce crede că a fost dat afară de la formația din Bănie. Mijlocașul lui U Cluj este de părere că acționarul „alb-albaștrilor” a fost influențat de anumiți jucători.

„Am semnat prelungirea contractului și după două săptămâni s-a renunțat la mine. Eram vocal, dar ce am zis eu se adeverește. Atunci ziceau că e cel mai slab sezon și am luat Cupa și Supercupa. De când am plecat eu nu știu dacă au mai câștigat ceva.

Am spus ce nu îmi plăcea în vestiar. Iar anumiți jucători, care vorbeau cu patronul, s-au plâns mai departe că am gura mare. A fost și o ambiție personală. S-au gândit «e bătrân, să-l dăm afară».

Nu nea Mihai Rotaru. Persoanele din jurul dânsului care își dau cu părerea. A fost influențat. Am vrut să dovedesc că nu e așa. Eu știam ce pot și o să mai dovedesc în continuare că vârsta e doar un număr pentru mine”, spunea Dan Nistor pentru Prosport.

Răspunsul lui Mihai Rotaru: „Au o problemă dacă s-au sifonat între ei”

Mihai Rotaru i-a răspuns lui Dan Nistor la FANATIK SUPERLIGA: „(n.r. – Ați fost influențat să îl dați afară pe Nistor?) Nu, nu. De cine? De finul lui, Papp, Bălașa sau Ivan, de cine? Știți foarte bine că Dan Nistor mai vorbește neaflat în treabă, este prietenul meu.

Păi gașca lor era Papp, Mateiu, Bălașa, Nistor, Bancu. Înseamnă că au o problemă dacă s-au sifonat între ei. Bancu este finul lui Nistor, l-a cununat și i-a botezat copilul. El mai are ieșiri de genul ăsta. A zis că am fost influențat, ideea e de cine aș fi putut să fiu influențat”.

Dan Nistor a fost pe teren la cele mai importante partide din istoria recentă a Universității Craiova

Dan Nistor jucat în cele mai importante partide din istoria recentă a Universității Craiova. „Ceapă” a jucat „finala” de titlu cu CFR Cluj din 2020, fiind și autorul singurului gol înscris de „alb-albaștri” pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Fostul fotbalist din Cetatea Băniei a fost dezamăgit că a ratat șansa să fie campion cu Universitatea Craiova în SuperLiga: „Din punctul meu de vedere, nu, nu merită să fie campioni, dar asta este viața. Am văzut că au și foarte mulți oameni influenți la echipă, politicieni și mai știu eu ce.

Ei au avut în plus față de noi meciurile cu Botoșani și FCSB, care au fost amicale. Probabil că au avut și experiența de partea lor. La noi a fost o perioadă foarte grea, nu știam ce se întâmplă cu meciul cu Astra, am tot fost plimbați pe drumuri”.

Dan Nistor a jucat în tricoul „alb-albastru” și în partida retur cu Hapoel Beer Sheva. Mijlocașul a intrat în minutul 119 și a transformat o lovitură de departajare, însă ratările lui Nicușor Bancu și Andrei Ivan au costat-o calificarea pe .