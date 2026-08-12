Ce a postat CS Dinamo după titlul european al lui David Popovici

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Clubul Sportiv Dinamo, la care este legitimat David Popovici (21 de ani), a reacționat imediat după ce înotătorul român a câștigat medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de la Paris, cu un nou record al competiției. Clubul din „Ștefan cel Mare” a subliniat că este vorba despre a treia astfel de performanță la rând pentru sportivul român.

Mesajul transmis de CS Dinamo după aurul european cucerit de David Popovici la Paris

De asemenea, în mod firesc, cei de la CS Dinamo au dorit cu această ocazie să îl felicite pe pentru această , dar și pe . „ÎNOT. AURRRR! Al treilea titlu european consecutiv pentru David Popovici la 100 m liber! Timp FABULOS: 46,56 secunde – nou record al competiției! Bravo, David! Felicitări, Adrian Rădulescu!”, au transmis cei de la CS Dinamo prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

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De asemenea, cam în același timp, David Popovici a fost felicitat și de Ciprian Marica pentru rezultatul obținut, tot prin intermediul rețelelor de socializare: „Felicitări, David Popovici! Nu o să obosim niciodată să te felicitam pentru bucuriile pe care ni le provoci! Cum reușești? Dacă la natație se poate, posibil să se poată la toate disciplinele sportive, dar greșim undeva. Felicitări și lui Emil Hossu Longin! Emile, are dreptate David, ne faci inima s-o ia razna!”.

Ce a spus David Popovici după victoria de la 100 de metri liber la Europenele de la Paris

în mod special în primul rând faptul că a avut parte de o concurență mai mult decât acerbă în finala de miercuri seară: „A fost o cursă foarte strânsă, au fost niște timpi mai rapizi decât la aproape orice ediție de Jocuri Olimpice. Mă bucur că înotul european a ajuns la un nivel atât de înalt. Mă bucur că am reușit să îmi apăr titlul, e mai ușor să vânezi decât să aperi, sunt mândru de mine.

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Vreau, nu vreau, am pus niște presiune pe mine să reușesc să îmi mențin titlul de campion european. Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus, știam că e mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei. Știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu înot panicat. Înotul acesta de supraviețuire mai mult te încetinește.

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A fost cel mai rapid prim 50 al meu (n.r. 22.36), dar acum am de lucrat la combinarea primei jumătăți rapide și a plecării bune cu a doua jumătate în care vin puternic, așa cum știu eu să fac. Pentru mine acesta este un lucru bun, fiindcă înseamnă că mai am spațiu de progres. Îmi menține ‘foamea’ de rezultate, doar că îmi schimb puțin prioritățile”.