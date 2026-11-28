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Sarah Șumudică, fiica antrenorului Marius Șumudică, a reacționat pe rețelele de socializare după golul înscris de Drăguș. Aceasta a distribuit o imagine cu atacantul în tricoul FCSB, însoțită de un mesaj de susținere și mai multe inimioare.

Sarah Șumudică, mesaj special pentru Denis Drăguș după primul gol la FCSB

Atacantul a avut emoții în partida cu Csikszereda. Denis Drăguș a ratat o lovitură de la 11 metri, însă nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a-și lua revanșa. În minutul 45+2, , după ce a urmărit mingea respinsă de portarul advers care-i ghicise intenția, și a bifat astfel prima sa reușită pentru formația bucureșteană.

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Sarah Șumudică a distribuit pe Instagram o fotografie cu Denis Drăguș, pe care apărea mesajul „COOL!”, alături de cinci inimioare albe. Fiica lui Marius Șumudică a adăugat și o urare în limba engleză: „God will always be with you, and you are deeply loved”, tradusă astfel: „Dumnezeu va fi mereu alături de tine și ești profund iubit”.

Postarea a venit într-un , care avea nevoie de primul gol pentru a căpăta încredere după perioada dificilă traversată și după primele apariții în tricoul FCSB.

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Marius Șumudică este nașul lui Denis Drăguș

Legătura dintre Denis Drăguș și familia Șumudică este una specială. Marius Șumudică și soția sa au fost nașii de cununie ai atacantului și ai Vanessei Drăguș, la nunta celor doi, organizată în iulie 2024.

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Relația dintre fotbalist și antrenor s-a cimentat în perioada în care au colaborat la Gaziantep, iar tehnicianul a vorbit de mai multe ori cu emoție despre finul său, pe care îl consideră parte din familie. Așadar, mesajul postat de fiica lui Marius Șumudică nu este deloc unul întâmplător.