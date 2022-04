Ce a postat Jador după ce i s-a interzis concertul de manele de la Filarmonica din Timișoara. „Urăsc țara în care trăiesc, urăsc că m-am născut țigan”

Jador a reacționat pe contul personal de Tik-Tok față de anularea concertului său de manele, programat la Filarmonica din Timișoara. Artistul a ținut să-i transmită și un mesaj primarului orașului.

Jador, reacție furibundă după ce i s-a anulat concertul. Ce mesaj a avut pentru primarul Timișoarei

Jador și-a deschis sufletul în fața fanilor, considerând că nu este drept ceea ce i se întâmplă, din motive rasiale și a genului de muzică pe care-l interpretează.

ADVERTISEMENT

Solistul se consideră un om educat, care a muncit pentru visul său și care și-a depășit condiția. El a punctat că a urmat o facultate și i-a transmis lui Dominic Fritz, primarul Timișoarei, că ”este greu să ajungi ca Jador”.

Jador spune că nu va mai cânta vreodată în Timișoara

Mai mult, interpretul de manele a subliniat și faptul că nu va mai accepta să cânte, vreodată, în Timișoara, în urma

ADVERTISEMENT

”Nu știu cum să încep. O să încerc să-mi găsesc cuvintele potrivite pentru discursul ăsta, pentru mine este un discurs pe care aș fi vrut să-l susțin de mult și cu ocazia acestei întâmplări nefericire o să povestesc și o să vorbesc despre asta. În ultima vreme m-au sunat majoritatea televiziunilor de la noi, de fapt, toate televiziunile de la noi din țară, pe subiectul că Filarmonica de la Timișoara nu m-a lăsat pe mine să cânt acolo.

Mi-am dat seama din start, țigan, manele, primarul am înțeles că nu a fost de acord și cu o fată Roxana care a făcut consiliu special pentru Jador să nu vin acolo. Ce vreau eu să spun că oricum nu o să mai vin niciodată la Timișoara, în orașul Timișoara nu o să mai vreau să cânt vreodată pentru că mi se pare că sunt niște oameni care… Da sunt țigan și mă bucur că sunt și mi-am depășit condiția, am făcut o facultate domnul primar și am făcut un master, doamna. Am încercat să-mi depășesc condiția. Jador este foarte greu să ajungi, domnule primar. (…)”, a transmis Jador, printr-o postare pe Tik-Tok, scrie

ADVERTISEMENT

Jador, mesaj pentru Dominic Fritz: ”Faceți Timișoara de râs. Nu știu dacă folosiți unele dintre cuvintele pe care eu le folosesc”

Totodată, solistul și-a exprimat ura față de ”țara în care s-a născut”, deoarece l-ar împiedica Pe lângă asta, Jador i-a mai transmis edilului Timișoarei că-și face orașul de râs.

”Eu am fost la școală, domnul primar, nu știu dacă dumneavoastră folosiți unele dintre cuvintele pe care eu le folosesc, vă spun sincer. Faceți Timișoara de râs și nu o să mai vin niciodată în Timișoara să cânt pentru că am înțeles că oamenii de acolo au fost foarte scârbiți de faptul că eu am venit să cânt la Filarmonică. Urăsc țara în care trăiesc, urăsc că m-am născut țigan, nu pot nici măcar să-mi desfășor activitatea pe care o am, nu vă doresc decât… ce să vă doresc…. sănătate”, a mai transmis solistul.