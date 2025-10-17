Ce a postat o locatară în seara de dinaintea exploziei: „Pe scară miroase în continuare a gaz… senzorii piuie!” Cum puteau fi salvați oamenii din blocul din Rahova

Cum puteau fi salvați locuitorii din blocul din Rahova? O locatară povestește, cu doar câteva ore înainte de explozia devastatoare, că instalația de gaz rămânea periculoasă, autoritățile întârzie intervenția, iar pe scară se simțea în continuare miros de gaz. „Nu știm când se face intervenția”, spune femeia.

Apar informații cutremurătoare despre deflagrația din Rahova!

Un bloc de 8 etaje de pe . Deflagrația a lovit etajele 5 și 6 ale clădirii, provocând prăbușirea parțială a fațadei și distrugerea apartamentelor de la colțul blocului. În urma incidentului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost rănite, printre care și doi copii cu vârste de 15 și 17 ani.

Conform autorităților, cauza exploziei ar fi fost o acumulare de gaze, posibil provenind de la o centrală de apartament.

În contextul acestei tragedii, o locatară din bloc confirmă că, doar cu câteva ore înainte de explozie, mai multe persoane au depus plângeri la instituțiile abilitate, semnalând o scurgere de gaz. Locatarii au sesizat autoritățile despre mirosul puternic și fumul resimțit pe scară dar, se pare că nimic nu a ajutat la salvarea lor.

Cum a fost ignorat semnalul de alarmă înainte de explozia din Rahova

Într-o postare făcută publică pe contul ei de Facebook , o locatară a povestit, cu lux de amănunte, haosul și lipsa de coordonare în gestionarea unei scurgeri de gaze. Femeia descrie cum s-a sunat imediat la Distrigaz, iar un angajat a venit, a oprit gazul și a lăsat o notificare la avizier.

Pe măsură ce câteva contoare de gaz au început să piuie, locatarii au sunat din nou la 112, dar au fost transferați la ISU, care a spus că nu e treaba lor. În paralel, pompierii au ajuns la fața locului și au constatat că pericolul era real, în subsol se simțea gaz și fum. Între timp, echipa de la Distrigaz insista că „și-a făcut treaba”, fără a remedia complet situația.

De ce autoritățile nu au reacționat la avertismentele locatarilor

„România, 2025 – apartament într-un bloc, miroase toată scara a gaz, fum. Sunăm la gaz, vine, oprește gazul, pune o hârtie la avizierul de bloc și pleacă omul… Stă în mașină să vadă cum evoluează treaba, dar el „și-a făcut treaba”. Pe scară deja câțiva contori de gaz au început să piuie. Sunăm la 112 – ne transferă la ISU, nu e treaba lor: „Doamnă, unde să sunăm?” – că de la Distrigaz Rețele și-a făcut treaba.

Nu știu, trebuie domnul de la gaz să rezolve. Vin pompierii… Oamenii constată că e serios, merg în subsol – tot gaz, tot fum. După întrebările „cine, ce…”, cheamă prin stație pe Distrigaz Rețele. Iese omul din mașină: „Domne, eu mi-am făcut treaba, am închis gazul, dar nu e de la gaz, nu e foc.””, se arată în rândurile făcute publice pe contul ei personal de Facebook.

De ce a durat atât până a intervenit cineva pentru gazul scurs?

În relatarea sa detaliată, locatara din blocul în care a avut loc explozia descrie, de asemenea, cu lux de amănunte lupta cu birocrația și lipsa de coordonare.

„Deci sunăm la PPC/Enel 45-50 minute, până convingem pe cineva că… e o problemă. Scara miroase a fum/gaz, senzorii de la câțiva contori de gaz de centrală piuie. Noi încă „anchetăm” cine a sunat la gaz, că odată oprit, se deschide greu, că trebuie „firma autorizată” (a se citi bani mulți) să ne spună că totul e în regulă”

La final, pompierii pleacă – singurii care l-au convins pe domnul de la Distrigaz Rețele să se întoarcă să măsoare – în subsol este monoxid de carbon: „Nu intrați…”, zice el.

În final, după 50 de minute de telefoane, apare echipa de la PPC/Enel. Au făcut niște lucrări, cumva… A ars cămasuiala de la cabluri în subteran, de la infiltrații, credem. N-avem încă gaz, nu a venit nimeni la intervenție, pe scară miroase în continuare… Bine că sunt acasă, mai aerisesc din când în când… dar nu știm când se face intervenția”, continuă femeia.

De ce au rămas locatarii neprotejați în fața pericolului

În ultimele rânduri locatara din sectorul 5 reflectă frustrarea și neputința locatarilor: instalația de gaz rămânea periculoasă, fumul se mai disipa doar parțial, iar autoritățile nu aveau o comunicare directă între ele. Femeia atrage atenția asupra riscurilor persistente și asupra întârzierii intervențiilor, subliniind că, în ciuda avertismentelor, pericolul continua să existe pe scară, iar senzorii de gaz încă semnalizau probleme.

„Între timp, instalația stă așa – fumul doar s-a disipat, mirosul persistă. Pompierii nu aveau linie directă cu Enel pentru situația unui bloc întreg.

Instalația electrică încă este funcțională… Mă gândesc: bine că am liber și stau acasă să constat, că de rezolvat… pe scară încă miroase a gaz, tot suntem supărați pe doamna care a sunat la gaz… de rezolvat… 🙁

Dacă se întâmplă ceva mai grav – război, cutremur… să vă luați liber și voi să constatați, că de rezolvat cu autoritățile… mai rar… Pe scară miroase în continuare a gaz… senzorii piuie…”, sunt cuvintele finale scrise de locatara din sectorul 5, cu câteva ore înainte de producerea exploziei devastatoare.