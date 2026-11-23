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În ziua în care Gigi Becali a anunțat că-l vrea la FCSB pe Florin Tănase soția fotbalistului a recurs la o postare simplă. Medeea, tânăra cu care sportivul are o relație sentimentală din anul 2014, se află în vacanță.

Partenera lui Florin Tănase, imagine surpriză

În urmă cu doar câteva luni Florin Tănase (31 ani) semna cu o echipă din Cipru. Fotbalistul a plecat de la FCSB la final de august, însă în această iarnă. Latifundiarul din Pipera a subliniat că jucătorul nu o duce tocmai bine în străinătate și are mari șanse să se întoarcă în țară.

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Vestea a determinat-o pe partenera de viață a sportivului să reacționeze pe rețelele de socializare. Frumoasa Medeea (30 ani) care i-a fost alături la semnarea cu Omonia Nicosia nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului, însă a dat de înțeles că se află în vacanță. Tânăra nu este singură, ci însoțită de fiul său.

Șatena care este are parte de relaxare. Nu a dezvăluit care este destinația unde își încarcă bateriile, dar a subliniat că este un loc cu o priveliște superbă. Marea și luciul întins al său sunt cele care o încântă pe vedetă încă de la primele ore ale dimineții.

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Postarea făcută de partenera lui Florin Tănase

„Abia aștept să mă ridic din pat, să trag draperia și să văd marea”, a notat soția lui Florin Tănase, la secțiunea Stories de pe Instagram. Descrierea este însoțită de câteva emoticoane. Apoi, Medeea a încărcat o filmare încântătoare cu peisajul care i s-a arătat în fața ochilor după ce a tras perdeaua camerei în care este cazată. Aceasta apare pe o terasă imensă de unde poate admira în voie atât răsăritul, cât și apusul de soare. Cu siguranță, frumoasa șatenă se simte binecuvântată pentru această deplasare, dar și pentru povestea de dragoste pe care o trăiește alături de fostul jucător de la FCSB. Cei doi formează un cuplu de 12 ani. S-au căsătorit civil în anul 2021 și au împreună un fiu, pe nume Zian. De asemenea, au un animal de companie cu care se afișează adesea în mediul virtual.

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Cine este, de fapt, soția lui Florin Tănase

Partenera lui Florin Tănase este o persoană foarte discretă, care nu dorește să apară în lumina reflectoarelor. E activă în social media, la 30 de ani ocupându-se de partea de marketing a afacerii imobiliare a soțului ei. Puțini oameni știu că frumoasa șatenă este nepoata jurnalistului Robert Turcescu. În urmă cu ani buni a cochetat cu moda. A defilat pe numeroase podiumuri, dar apoi s-a reprofilat pe antreprenoriat. Pe plan profesional și-a deschis propria afacere, un brand online de haine și accesorii. A fost încă de la început imaginea magazinului și a ajuns grijă să crească tot mai mult. S-a ocupat de promovarea, cât și selecția produselor și relația cu clientele. În ultima perioadă Medeea Tănase a decis să se focuseze pe un alt domeniu de activitate.

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Concret, l-a susținut pe fotbalist când a investit în domeniul imobiliar alături de agentul FIFA Florin Vulturar. Cei doi au dezvoltat complexul rezidențial Noura Residence Pipera, care este construit pe un teren achiziționat de la Gigi Becali. Proiectul de patru clădiri este unul de amploare și include 127 de apartamente.

Românii interesați să cumpere o proprietate în această zonă trebuie să știe că prețurile sunt cuprinse între 119.830 și 268.700 de euro + TVA. Soția lui Florin Tănase promovează intens această afacere, încă o dovadă în plus că este mândră de felul în care evoluează cariera partenerului de viață.