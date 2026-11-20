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Gabi Tamaș (43 de ani) este implicat într-un nou scandal. Fostul internațional român a fost reținut joi, la o zi după ce ar fi agresat doi bărbați în Centrul Vechi. Vineri, în timp ce oficialul celor de la ASA Târgu Mureș era transportat spre Secția 27 de Poliție, soția sa, Ioana, posta pe rețelele sociale imagini de la studioul său de pilates din Brașov.

Ce a postat soția lui Gabi Tamaș, în timp ce fostul fotbalist era dus la poliție

Ioana Tamaș era activă pe rețelele sociale în dimineața zilei de vineri, în timp ce soțul său era transportat la Secția 27 de Poliție. Aceasta a postat pe Instagram imagini de la studioul său de pilates din Brașov, iar piesa folosită pe fundal la una dintre filmări ar putea avea o dublă însemnătate.

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Soția lui Gabi Tamaș a ales piesa „Nightcrawler” a rapper-ului Travis Scott, ale cărei versuri sunt despre petreceri și alcool. Inclusiv fragmentul de doar câteva secunde inclus în postarea Ioanei Tamaș este unul elocvent: „Când noaptea se furișează. Toți banii, toate fetele și alcoolul”.

Gabi Tamaș, reținut după o altercație în Centrul Vechi

joi, la o zi după ce a fost implicat într-o altercație în Centrul Vechi. Fostul internațional român ar fi agresat doi bărbați, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani, pe fondul consumului de alcool. Acesta plecase la Brașov, însă a fost adus în cătușe la București joi seară, fiind reținut pentru 24 de ore.

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Fostul fundaș al naționalei României, care activează momentan ca manager executiv la divizionara secundă ASA Târgu Mureș, a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe scandaluri. În general, acestea au avut legătură cu consumul de alcool, poate cel mai faimos fiind cel din 2013, când a spart ușa unui bloc din București. În același an, fundașul era dat afară de CFR Cluj la doar o săptămână după ce semnase, din cauza unui incident petrecut într-un bar.