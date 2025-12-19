Sport

Ce a postat soția „noului Duckadam” despre fosta lui parteneră de viață după cele patru parade din PSG – Flamengo! Gluma a aprins internetul

Soția lui Safonov și-a ironizat „rivala” imediat după finalul partidei PSG - Flamengo, în care soțul ei a parat patru lovituri de departajare. Ce a postat superba blondă pe Instagram
Ciprian Păvăleanu
19.12.2025 | 11:07
Ce a postat sotia noului Duckadam despre fosta lui partenera de viata dupa cele patru parade din PSG Flamengo Gluma a aprins internetul
Actuala soție a lui Safonov a atacat-o pe fosta lui parteneră de viață pe social media la scurt timp după victoria lui PSG împotriva lui Flamengo. Foto: Colaj FANATIK
PSG nu a avut viață atât de ușoară împotriva lui Flamengo în Cupa Intercontinentală. „Regina Europei” a terminat doar la egalitate cu echipa sud-americană, lucru ce a dus la lovituri de departajare, unde eroul a fost Matvey Safonov, portarul de rezervă al parizienilor. Imediat după fluierul de final, soția sa a lansat o ironie fină la adresa fostei lui iubite.

Gluma care a aprins internetul! Ce a postat soția „noului Duckadam” de la PSG după finala cu Flamengo

Matvey Safonov este în centrul atenției lumii fotbalului în acest moment, după ce a parat patru lovituri de departajare în finala Cupei Intercontinentale dintre PSG și Flamengo, însă viața sa a cunoscut un episod complicat acum nu foarte mult timp. Acum el duce o viață fericită, însă în urmă cu patru ani divorța de soția sa de la acea vreme și pierdea custodia fiicei sale.

Începând cu anul 2021, el se află într-un conflict total cu fosta parteneră de viață, care lansează atacuri dure în instanță la adresa lui, cerându-i sume mari de bani periodic. De multe ori, ea chiar a încercat să-l denigreze și a vorbit despre defectele sale de vedere punându-i sub semnul întrebării cariera de portar.

Safonov a dovedit lumii că nu a ajuns degeaba la PSG, iar actuala sa soție nu s-a mai putut abține după cele patru parade spectaculoase împotriva brazilienilor de la Flamengo: „Soțul meu, mândria mea, un geniu dat naibii. S-a descurcat chiar și fără ochelari… ce să vezi?”, a fost mesajul tăios al soției sale Marina postat la InstaStory.

Rusul Safonov a avut disensiuni cu ucraineanul Ilya Zabarnyi în vestiarul lui PSG

Safonov a fost adus în sezonul trecut de PSG, de la Krasodar, în timp ce Ilya Zabarnyi a fost transferat în această vară de la Bournemouth. Din cauza conflictului din Ucraina, stoperul refuză să aibă orice fel de relație în afara terenului de antrenament cu goalkeeperul rus:

„În țara mea, un război la scară largă se desfășoară de patru ani. Rușii sunt agresorii care încearcă în zadar să distrugă libertatea și independența Ucrainei. Războiul continuă și nu vreau să am nicio relație cu rușii.

În ceea ce privește coechipierul meu, trebuie să interacționez cu el la nivel profesionist, la antrenamente, și îmi voi îndeplini obligațiile față de club. Dar atâta timp cât războiul continuă, susțin pe deplin izolarea totală a fotbalului rus în lume”, a declarat fundașul ucrainean.

