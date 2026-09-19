Ce a postat tatăl lui Ștefan Baiaram după ce Gică Hagi nu l-a convocat la națională! Mesaj pentru „Rege”?

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Gică Hagi a anunțat lotul României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, iar Ștefan Baiaram nu s-a regăsit printre jucătorii convocați de selecționer. La o zi după anunțarea lotului, tatăl fotbalistului Universității Craiova, Gigi Burticioiu, a publicat pe Facebook o fotografie mai veche în care apare alături de „Rege” și de fiul său, pe vremea când Baiaram era copil.

Tatăl lui Ștefan Baiaram, mesaj indirect după decizia lui Hagi

La o zi după ce , Gigi Burticioiu a publicat pe Facebook o fotografie de arhivă care îl are în prim-plan chiar pe selecționer. În imagine, Gică Hagi apare alături de Ștefan Baiaram, pe vremea când actualul atacant al Universității Craiova era copil. Micul Baiaram ține în mâini un trofeu, iar fotografia pare să fi fost realizată în momentul în care acesta a fost premiat pentru evoluțiile sale la nivel juvenil.

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Postarea vine imediat după anunțarea lotului României și poate fi citită ca un mesaj indirect adresat lui Gică Hagi. Fotografia readuce în atenție un moment din perioada în care „Regele” îl premia pe Baiaram, actualul fotbalist al Universității Craiova fiind acum lăsat în afara lotului naționalei.

Cârțu îi cere lui Baiaram să-și regăsească încrederea

Ștefan Baiaram nu traversează cea mai bună perioadă din punct de vedere sportiv. Atacantul Universității Craiova nu a mai înscris în campionat de la 1 august, când oltenii s-au impus cu 4-0 în fața Petrolului. În plus, Baiaram a trecut și printr-un moment dificil în relația cu suporterii Universității Craiova. Fotbalistul a fost huiduit de o parte dintre fani în momentul în care a fost schimbat la returul cu KuPS, din preliminariile Europa League.

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Președintele Universității Craiova nu a negat perioada slabă traversată de Baiaram, dar consideră că fotbalistul are suficiente calități pentru a reveni la nivelul arătat în sezonul precedent. și de a-și recâștiga treptat încrederea. Totodată, Sorin Cârțu consideră că Ștefan Baiaram are nevoie de susținere pentru a-și recâștiga echilibrul emoțional și sportiv. Oficialul Universității Craiova a explicat că atacantul trebuie să înceapă simplu, să intre treptat în ritmul jocului și să nu se lase afectat de reacția tribunelor.

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„El trebuie să-și facă și o autocritică, dar să să autosugestioneze mai mult el, psihic. În momentul în care intră în teren trebuie să se detașeze total de ceea ce înseamnă tribună, să încerce să pună în evidență calitățile, pentru că are destule. Echilibrul lui emoțional, acolo trebuie umblat mai mult. În primele momente când intră în teren trebuie să nu piardă mingea imediat, să dai două-trei pase aiurea, să nu încerci ceva riscant. Intră ușor, treptat în joc. Când îți iese, apoi, prima acțiune, ai și prins încredere.

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Autosugestia contează mult, dar și discuții multe cu oglinda. Eu m-am dus în fața oglinzii și m-am certat singur și m-am detașat. Ce a făcut Baiaram pot spune că e mic copil față de ce am făcut eu atunci, cu publicul. Atunci, se uita Ilie la mine să-mi dea pase, iar stadionul deja fluiera. Oglinda nu te minte niciodată și umbra nu te părăsește niciodată. Te duci la oglindă, discuți cu tine și te detașezi“, spunea de curând președintele Craiovei, la FANATIK SUPERLIGA.