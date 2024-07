Ce a postat Tottenham după ce a văzut jocul lui Radu Drăgușin din România – Olanda 0-3. Laude pentru fundașul naționalei

Radu Drăgușin a fost unul dintre cei mai importanți jucători din echipa națională a României la Campionatul European din Germania. Deși tricolorii nu au reușit să se impună la München împotriva Olandei, fundașul de la Tottenham a fost lăudat pentru evoluțiile sale de la acest turneu final.

Evoluțiile lui Drăgușin de la națională, apreciate de Tottenham

Cuplul de fundași centrali ai României, Radu Drăgușin – Andrei Burcă, s-a descurcat foarte bine la EURO 2024. Cei doi le-au făcut față cu brio unor atacanți mult mai bine cotați, iar evoluțiile acestora au fost remarcate de experții internaționali.

Clubul la care este legitimat Radu Drăgușin a postat un mesaj special în care își felicită jucătorul. Cei de la Tottenham au lăudat evoluțiile internaționalului român de la EURO 2024 și au postat o serie de imagini pe Instagram cu acesta. La descriere au notat: „Câteva evoluții fantastice, Radu Drăgușin!”.

În meciul cu Olanda, Radu Drăgușin a fost rival cu colegul său de la Tottenham, Mickey Van de Ven. Cei doi se duelează pentru postul de fundaș central la echipa din capitala Angliei. Olandezul a intrat în meci abia în minutul 69, când i-a luat locul lui Aké.

Conform SofaScore, Radu Drăgușin a fost cel mai bun jucător al naționalei României în meciul cu Olanda. Fundașul a fost notat cu 7.2, mult peste media celorlalți jucători ai echipei lui Edi Iordănescu. Fotbalistul de la Tottenham a avut câteva intervenții extrem de importante în prima parte a meciului, însă a greșit la golul de 2-0 înscris de Malen.

După acest turneu final, se va întoarce în Anglia, unde are misiunea de a-l impresiona pe Ange Postecoglou. Tottenham va evolua în cupele europene în sezonul viitor, astfel că antrenorul australian are nevoie de un lot valoros.

Florin Manea, anunț cu privire la viitorul lui Radu Drăgușin

În ultimele luni, s-a vorbit despre o despărțire între Drăgușin și Tottenham. Fundașul naționalei a prins mai puține minute la echipa londoneză decât s-ar fi așteptat.

“N-am vorbit cu nimeni, n-avem nicio intenție să plecăm. Hai să clarificăm! A apărut că jucătorul a dat ok, n-a dat niciun ok. El mai are 6 ani contract cu Tottenham. Vrea să rămână acolo, nu s-a discutat nimic.

Mai ales că acum focusul este pe naționala României, pe Campionatul European. Dar nu are niciun gând să plece și nu am discutat cu nimeni. Nu ne-a contactat nimeni și nu vrea să plece de la Tottenham. A semnat în ianuarie pe 6 ani și jumătate și vrea să rămână la Tottenham”, a explicat Florin Manea în exclusivitate la FANATIK.