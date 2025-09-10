Ce a postat Vanessa, soția lui Denis Drăguș, după ce a văzut că soțul ei a marcat două goluri pentru România: ”Eroul meu”

Naționala de fotbal a României a terminat la egalitate meciul cu Cipru. Iată Vanessa, soția lui Denis Drăguș, după ce a văzut că jucătorul a marcat două goluri pentru țara noastră, pe stadionul din Nicosia.

Ce a postat Vanessa după ce a văzut că Denis Drăguș a marcat două goluri pentru România

Vanessa, partenera lui Denis Drăguș, nu i-a putut fi aproape fotbalistului la ultimul meci. A rămas în România, dar nu a pierdut nicio secundă din partida disputată în cursul serii de marți, 9 septembrie 2025.

A urmărit cu sufletul la gură meciul cu Cipru și a făcut o postare total neașteptată. După ce sportivul a marcat două goluri pentru echipa națională, tânăra nu a ezitat să-și transmită emoțiile pe rețelele de socializare.

Aceasta a încărcat o imagine specială în care apare cu ochii în lacrimi. Vizibil emoționată, tânăra a lăsat să se vadă tatuajul care arată pasiunea pe care o are soțul său. Pe unul dintre antebrațe are o minge de fotbal și bătăile inimii.

În completarea postării din social media a lăsat și un mesaj. „Eroul meu”, a scris Vanessa, soția lui Denis Drăguș, pe pagina personală de Instagram, acolo unde este urmărită de foarte multe persoane din România.

Ulterior, partenera fotbalistului a redistribuit multe dintre postările realizate de apropiații săi. Acest lucru demonstrează că este mândră de sportiv, având în vedere că a marcat două goluri în meciul cu Cipru.

Denis Drăguș, un tată tânăr și împlinit

Denis Drăguș și , Vanessa, formează un cuplu frumos și unit. Fotbalistul are doar 26 de ani, dar asta nu l-a împiedicat să-și facă o familie alături de partenera de viață. Cei doi au devenit de două ori părinți până acum.

Tânărul sportiv și-a dorit enorm să fie tată de la o vârstă fragedă și dorința i s-a îndeplinit. Are două fete, Gloria și Derya-Sarah, cu care se fotografiază frecvent. În prezent, este recunoscător pentru ceea ce trăiește.

„După ce-am trăit prima naștere, a Gloriei, deja, la 24 de ani, mă simțeam mai mult decât pregătit pentru al doilea copil. Eu mi-am dorit mereu să am copii de tânăr, ca să fiu cât mai apropiat de vârsta lor.

Să crească alături de un tată tânăr, să ne putem înțelege mai ușor poate, să mă pot adapta. Iar apoi, pe viitor, să fiu în putere cât mai mult ca să îmi pot ajuta copiii.

Asta mi-am dorit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că a dat să fie așa!”, spunea la un moment dat Denis Drăguș pentru . Din păcate, părinții fotbalistului nu au luat parte la botezul celor două fete.

De ce Denis Drăguș nu vorbește cu părinții săi

Se pare că familia lui Denis Drăguș nu a fost de acord cu relația pe care o are cu Vanessa. Așa se face că relațiile dintre ei s-au răcit și au ajuns să se îndepărteze. Cei dragi sunt supărați că sportivul a uitat cine l-a sprijinit în carieră.

„Îmi pare rău că scriu această postare despre verișorul meu, Denis Drăguș, pe care-l iubeam cu toții și ne bucuram de reușitele lui de fiecare dată, care doar noi, cei din neam știm câte eforturi a depus unchiul meu, Mihai Drăguș, ca să ajungă unde este el acum!

Aș vrea să ajungă acest mesaj și la iubita lui, Vanessa. Oare tu, ca iubită, fiind alături mereu de el, nu ai simțit că îi lipsește ceva pentru a fi pe deplin fericit și împlinit în seara botezului?

Lipsa părinților lui la cel mai important eveniment din viata voastră de până acum… foarte trist! Nu mă așteptam să ne invitați pe noi, verișorii, bunicii… Dar părinții?…

Oare ai fi ajuns persoană publică fără ajutorul părinților, fără suportul și munca lor? Sau te-a crescut Vanessa de mic copil și noi am trăit altă realitate?”, a scris verișoara lui Denis Drăguș, mai arată sursa citată anterior.

Fotbalistul are numai cuvinte de laudă la adresa soției sale care a făcut numeroase sacrificii pentru a-i fi alături. Sportivul se bucură de un mare sprijin din partea tinerei care este o mamă devotată. În plus, studiază psihologia copilului.

Cei doi încearcă în fiecare zi să devină cât mai buni ca părinți și ca oameni. Denis Drăguș vrea să înțeleagă de ce persoanele ajunse la vârste maturității reacționează într-un anumit fel prin prisma unor evnimente din copilărie care ne influențează mai târziu.