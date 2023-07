Ce a primit la micul dejun un român aflat în concediu, într-un hotel din Bulgaria. Imaginea a stârnit multe controverse

Românii pleacă în număr tot mai mare în această perioadă, în vacanțe. În timp ce unii preferă să se bucure de concediu pe litoralul românesc sau la munte, alții optează pentru destinații de peste hotare. Grecia și Bulgaria rămân favoritele lor. Ce a primit un turist român la micul dejun, de la un hotel din Bulgaria? Imaginea, nelipsită de controverse.

Ce mic dejun a primit un român la un hotel din Bulgaria. Postarea lui a stârnit controverse

, a arătat mai multe imagini de la locul de cazare, pe un grup de facebook. A optat pentru un hotel care i-a atras atenția, și a rămas surprins de ceea ce a găsit acolo. Inclusiv micul dejun l-a uimit și a ținut să-l dezvăluie și altor persoane.

”Poate ajuta! Pentru ca sunt multe intrebari despre cazari intermediare in Bulgaria, in drumul spre Kulata, cu vreo 30km inainte de Blagoevgrad, cu o mica abatere din autostrada Struma este localitatea Dupnita! Si un hotel Rila!

Mic dejun ok, suficient, parcare proprie, view interesant, are si piscina proprie, pretul platit de mine pentru o camera cu doua paturi lipite, AC, fara parcare, a fost de 86 BGN! Localitatea micuta, linistita, spital, politie, banci, magazine, terase! Las si niste poze!”, a scris bărbatul pe grupul de facebook,

O turistă din România care a trecut la rândul ei pe la hotelul respectiv . Mobilierul l-a descris drept unul vechi, uzat, iar igiena din cameră nu era una corespunzătoare. Nici micul dejun nu a impresionat-o foarte mult.

”Am stat și noi o noapte acum o săptămână, cam vechi și vizibil uzat mobilierul, nici curățenia nu e chiar ok, micul dejun ok, pentru o noapte merge” , a comentat o turistă la postarea bărbatului, de pe grupul de facebook menționat.

O familie de români, fără cazare și cu banii luați, în vacanță la bulgari

Zilele trecute, o familie de români a relatat tot pe rețelele de socializare cum și-a luat țeapă de la un hotel din Bulgaria, de cinci stele. După ce a plătit în prealabil sejurul, când a ajuns la fața locului a descoperit că hotelul era închis din toamna lui 2022 și că nu-și putea recupera banii.

”Bună ziua, rugaminte – dacă este cineva în Pomorie Bulgaria la Hotel SunSet Resort 5* vreau un număr de telefon și adresa de email de la hotel. Trebuie să venim vineri la cazare – am plătit și ne-au anulat rezervările. Ne-au luat și banii. Nimic și nimeni nu ne-a spus așa ceva”, a scris mama din familie, .

Ulterior, femeia avea să afle că și alte persoane au avut experiențe neplăcute la același hotel. Unii români s-au aflat în situația în care li s-a oferit o altă cameră decât cea pe care au plătit-o în primă fază. Când au spus angajaților că vor pleca și că cer banii înapoi, aceștia i-au dus în camera rezervată la început.

” (…) Au confirmat telefonic că e ok și când am ajuns ne-au dat o cameră cine știe unde, total diferit față de ce cerusem, spunând că acolo au considerat că ar fi mai ok pentru familiile cu copii, fiind mai izolat (era un corp doar cu bătrâni, departe de piscine și restaurant etc) (…) După ce am cerut banii înapoi și am zis că renunțăm la vacanța în hotelul lor, ne-au dat camera ce o voiam inițial”, a mai povestit o altă persoană.