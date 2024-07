Ce a primit o româncă după ce și-a comandat meniul zilei în Neptun. A rămas dezgustată de litoralul românesc

O româncă aflată în vacanță pe litoralul românesc a ales să ia masa în apropriere, din dorința de a sta mai mult timp la plajă. Și-a comandat meniul zilei la un restaurant din Neptun, dar ce a primit este greu de crezut

Ce a primit o turistă care și-a comandat meniul zilei la un restaurant din Neptun

. În plin sezon estival, 90% din spațiile de cazare sunt ocupate de cei care caută o oază de răcoare și relaxare.

De câștigat nu au proprietarii de pensiuni și hoteluri, ci și proprietarii de terase sau restaurante, Lucru care pe mulți îi nemulțumește.

Unii au parte de experiențe neplăcute, așa cum este cazul unei femei care s-a plâns pe rețelele sociale. Turista și-a comandat meniul zilei, la un restaurant din Neptun, cu prețul de 28 de lei.

Între orele 19:00 – 22:00, exista chiar o reducere de 50%. Conform postării de pe Facebook, turiștii puteau alege dintre mai multe preparate. De exemplu, la prețul afișat, primeau: ciorbă de pui / porc / legume, cu șnițel, piure și o porție de varză.

Pentru aceeași bani, puteau opta pentru ciorbă, pește, orez, lămâie sau usturoi mujdei. În meniul zilei oferit de restaurantul din Neptun se găseau o porție de ciorbă, un fel principal și o porție de varză.

Românca a fost dezamăgită de mâncarea primită

Andreea, atrasă de preț și de amplasarea restaurantului, a ales să ia masa aici, alături de cei cu care se afla în vacanță. Experiența, însă, a fost una care a lăsat-o cu un gust amar la final.

Conform spuselor sale, șnițelul a fost crud, iar porțiile de mâncare potrivite, mai degrabă, pentru copii. Cu toate că ales să nu se certe cu patronii locului, a decis că nu va mai merge niciodată acolo.

„Noi am mâncat o singură dată la ei. Am comandat 3 meniuri la fel și în toate șnitelul a fost crud. Din punct de vedere cantitativ, aș spune că e un meniu potrivit pentru copil. Ciorba, cel puțin, era în bol mic de salată.

Am servit acolo doar pentru că am vrut să stăm mai mult pe plajă în ziua aceea. Cu părere de rău, dar eu nu pot să mănânc crusta de la șnițel neprăjită, carne crudă nici atât. Eu nu mă cert cu nimeni, dar a doua oară nu mai merg, cu siguranță data viitoare o să alegem o stațiune în care am mai fost. În străinătate turismul e la alt nivel, nu putem compara”, a spus turista, conform