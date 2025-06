Ce a provocat pana uriașă de curent din Spania. Guvernul a dezvăluit cauza oficială a incidentului care a speriat Europa

Guvernul spaniol vine cu mai multe explicații cu privire la pana de curent ce a afectat întreaga țară, în data de 28 aprilie. Oficialii spun că a fost vorba despre „un fenomen de supratensiune”.

Ce a provocat pana uriașă de curent din Spania

atunci când a intervenit acest fenomen neașteptat. Încă de la primele ore ale dimineții zilei de 28 aprilie, milioane de cetățeni din Spania, dar și din Portugalia și Franța, au fost afectați.

Guvernul spaniol vine cu explicații, după aproximativ o lună, timp în care s-a făcut o analiză. Astfel, s-a ajuns la concluzia că pana de electricitate a fost cauzată de „o combinație de factori”, conform AFP, citat de .

Mai exact, ministrul tranziției ecologice, Sara Aagesen, susține că a fost vorba despre ”un fenomen de supratensiune” a reţelei care a antrenat o ”reacţie în lanţ”, relatează sursa menționată.

Premierul Pedro Sanchez a menționat atunci că aceste concluzii pot fi făcute publice după mai multe luni, având în vedere complexitatea incidentului. În același timp, Sara Aagesen susține că au fost o serie de „fenomene complexe”.

Ea dă vina pe rețeaua spaniolă REE, dar și pe anumite întreprinderi strategice, care și-au deconectat centralele de la sistem ”în mod inadecvat (…), pentru a-şi proteja instalaţiile”, se mai arată în sursa citată.

De asemenea, „sistemul nu dispunea de o capacitate suficientă de control al tensiunii” în acea zi, lucru care a dus la o .

Printre persoanele afectate s-au numărat și români

„Aici totul e electric. Sper să nu fie ceva de durată. Noi suntem acasă, safe, dar alții sunt prin spitale, metrouri, nici trenurile nu mai merg, toate sunt electrice. Nu știm absolut nimic. Am văzut doar că e toată poliția în stradă și dirijează traficul. Nu se vede din casă.

Eram la biblioteca când s a întâmplat, inițial s-a crezut că e doar o simplă pană de curent, așa că am plecat spre casă. Pe drum, timp de 15 minute, am văzut toate semafoarele nefuncționale, poliția în stradă. Am mers să o iau pe fetița mea de la grădiniță și apoi am venit acasă. Se simte panica, să speram că nu e de durată… Semnalul apare când și când… Habar nu aveam că e extinsă situația la nivel de mai multe țări din Europa. Am aflat pe scara blocului când am întrebat o asistentă medicală care urca pe scări”, a declarat, la acea vreme, Miruna, o româncă din Almeria, pentru FANATIK.