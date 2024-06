Ce a putut să pățească Delia în vacanță. Artista a rămas de această dată singură, fără soțul ei, Răzvan Munteanu: ”Haos total”

Ce a putut să pățească Delia în vacanță? Vedeta și soțul ei au călătorit separat, ceea ce a dus la un haos total pentru artista pop. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Ce a putut să pățească Delia în vacanță, în lipsa soțului

Delia, supranumită regina vacanțelor, a dat startul sezonului de vară cu un city break în Londra. Ea a plecat în vacanță alături de soțul ei, Răzvan Munteanu. La întoarcere, drumurile lor s-au despărțit, iar cei doi au călătorit separat. Prin ce peripeții a trecut vedeta până să ajungă la destinație?

Delia și Răzvan Munteanu au petrecut câteva zile minunate în Londra, bucurându-se de shopping și de experiențe culinare de excepție. Au vizitat și renumitul cartier Shoreditch, cunoscut pentru arta stradală și atmosfera vibrantă. Cei doi s-au bucurat de tot ce avea de oferit Londra, însă la întoarcere, drumurile lor s-au separat.

Răzvan Munteanu s-a îndreptat spre München pentru a urmări meciul România – Ucraina de la Euro 2024, un eveniment de neratat pentru împătimiții fotbalului. În același timp, Delia a plecat spre Veneția pentru a se aventura în Dolomiți. Toată lumea știe că Delia adoră traseele montane și profită de orice ocazie pentru a petrece măcar o zi liberă în natură.

Rămasă singură pe drumuri, Delia a trecut prin numeroase peripeții până să ajungă la cazare. În mod obișnuit, Răzvan se ocupa de organizarea călătoriilor, inclusiv de bilete, taxiuri, rezervări la hotel și alte detalii logistice. De data aceasta, Delia a fost nevoită să se descurce pe cont propriu.

Prin ce peripeții a trecut Delia în ultima vacanță

Într-un story pe Instagram, Delia le-a povestit fanilor, cu umorul său caracteristic, toate peripețiile prin care a trecut în călătoria sa. Problemele au început încă de pe aeroportul din Londra, unde artista era să piardă zborul de trei ori.

După ce găsit într-un final poarta de îmbarcare, a realizat că și-a uitat valiza în magazinul de unde își cumpărase apă și ciocolată. A fost nevoită să alerge prin aeroport pentru a recupera valiza și, din fericire, a reușit să se îmbarce la timp în avionul spre Veneția.

„Deci am venit din Londra în Veneția, că mânie mă duc în Dolomiții. Răzvan între timp s-a dus la meci, ceva important cu România, nu am înțeles că eu nu sunt cu meciurile. Eu am zis că mă duc la munte patru zile și am plecat din Londra către Dolomiții.

Dar a fost haos. Era să pierd avionul de trei ori. Mi-a întârziat zborul, mi-am uitat bagajul, a fost panică, am crezut că pierd al doilea zbor. Dar am prins până la urmă zborul”, a povestit ea pe rețelele de socializare, potrivit

Cum a rămas Delia blocată în aeroportul din Veneția

Ajunsă la destinație, . Aceasta a rămas blocată în aeroportul din Veneția timp de câteva ore pentru că nu găsea un taxi care să o ducă la hotel. Problema era că artista nu avea bani cash la ea, ci doar cardul de credit.

„Când am ajuns în Veneția m-am dus să caut taxi. Ies, nu sunt taxiuri, 700 de autobuze, dar niciun taxi. Am încercat să caut Uber, dar nu mergea. Nu au Uber. Deci nu puteam să plec din aeroport. Era ceva haos total.(…)

Până la urmă vine un nene taximetrist și spune haide că îți comand eu un taxi, că nu sunt taxiuri. Vine un coleg de al lui, un nene în vârstă, care zice: dă-mi 150 de euro cash. Nu aveam cash și uite-mă pe mine cum m-am pus pe o bancă, mâncam dintr-un sandviș și așteptam mila Domnului”, a continuat Delia.

După mai mult timp, artista a găsit un localnic dispus să o ajute. Acesta își aștepta rudele din Madrid și s-a oferit să o ducă la destinație cu mașina personală. Astfel, Delia s-a înghesuit pe bancheta din spate alături de acești străini, care au oprit pe drum să-i cumpere și înghețată. Din fericire, în cele din urmă, vedeta a reușit să ajungă teafără în camera de hotel.

„Până la urmă îl întreb pe un domn: puteți să îmi dați un număr de taxi sau să ma ajutați cumva că sunt pierdută pe aici. Îmi zice haide că te ducem noi, dar suntem mai mulți că trebuie să ne vină neamurile din Madrid și o să ne înghesuim.

Și ne-am înghesuit și am asistat la toate discuțiile lor, despre vacanță, de unde veneau. A fost atât de cringe, eram atât de în plus. M-au dus și la înghețată. Deci eram copilul pierdut.”