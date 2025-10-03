Ce a putut să pățească Irina Manea. Soția lui Cristi Manea a fost sinceră cu urmăritorii ei: ”Îmi e frig de leșin”

Irina Manea are parte de experiențe neplăcute. Soția lui Cristi Manea nu doar că a făcut o descoperire șocantă, dar s-a trezit și în frig. Ce s-a întâmplat mai exact? Aceasta le-a povestit totul urmăritorilor ei.

ADVERTISEMENT

Irina Manea, probleme cu centrala

Vremea s-a răcit în toată țara în ultimele două zile. Sunt zone unde au ninge chiar în aceste momente, în timp ce în altele, ploile sunt abudente, iar vântul suflă puternic. Astfel, cele mai multe persoane au pornit deja centrala .

Și Irina Manea resimte frigul, astfel că și-a pornit centrala. Din păcate însă, soția lui Cristi Manea a întâmpinat niște probleme. Aceasta stă la mansardă și nu știe cum să pornească centrala și în această zonă.

ADVERTISEMENT

Astfel, tânăra spune că ”a murit” de frig, iar în casă nu are mai mult de 19 grade. Totodată, din cauza temperaturilor scăzute de pe timpul nopții, aceasta s-a trezit cu dureri de cap, dar și cu alte simptome de răceală.

„În casa mea în acest moment sunt vreo 18 – 19 grade sau mai puțin. Îmi e frig de leșin. Am dat drumul la centrală, dar sincer nu știu cum să o pornesc în partea de sus. Eu stau în mansardă acum și mi-e foarte frig. Am înghețat, m-am trezit răcită, cu dureri de cap”, le-a dezvăluit soția lui Cristi Manea urmăritorilor ei.

ADVERTISEMENT

Ce a mai pățit soția lui Cristi Manea

Veștile proaste nu se opresc doar aici. Irina Manea mai are și alte neplăceri pe care speră să le rezolve. Tânăra se confruntă cu niște probleme la nivelul scalpului. Aceasta avea un mic gol în urmă cu câțiva ani.

ADVERTISEMENT

Golul respectiv s-a mărit și aceasta a ajuns la concluzia că părul ei cade de la rădăcină. Nu este clar care este cauza, însă soția lui Cristi Manea a spus că va merge la un specialist și speră să rezolve problema.

„Ieri înainte să plec la sală m-am uitat în oglindă și la spate să văd cum arată părul meu. Eram curioasă cum arată acea chelie. Acum câțiva ani povesteam despre un mic gol. Acel gol s-a mărit. L-am revăzut după câțiva ani. Ori pentru faptul că îmi port cărare non stop, ori chiar îmi cade părul”, le-a mai povestit ea urmăritorilor săi.

ADVERTISEMENT

Tânăra și-a propus să facă niște schimbări radicale

Poate că unele lucruri nu îi merg ca pe roate, însă Irina Manea a decis să nu se mai consume. spune că a decis să facă niște schimbări radicale în viața, influențată fiind de mai multe aspecte.

Practic aceasta vrea să își trăiască viața fără alte panici sau scenarii negative. Și speră ca într-adevăr să se țină de această promisiune și să meargă mai departe.

„Ce am eu pe Story azi reflectă clar ce e în capul meu. (…) Ideea e că eu am renunțat la foarte multe chestii care mă panichează, care mă frustrează. Încerc să trăiesc această viață”, a mai adăugat aceasta.