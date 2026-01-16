Sport

Ce a putut să pățească o celebră jucătoare de tenis. A participat la un turneu în Australia, iar ce a urmat a fost complet neașteptat: ”Nu e de glumă”

O faimoasă jucătoare de tenis a participat la un turneu în Australia. Aceasta a întâmpinat însă o situație neașteptată și a făcut totul public pe internet.
Valentina Vladoi
16.01.2026 | 14:15
Ce a putut sa pateasca o celebra jucatoare de tenis A participat la un turneu in Australia iar ce a urmat a fost complet neasteptat Nu e de gluma
Ce a pățit Renata Zarazua în Australia. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Renata Zarazua, numărul 84 în clasamentul WTA, a participat la turneul de la Hobart, Australia. Tânăra în vârstă de 28 de ani s-a oprit în optimi, unde a fost învinsă de Iva Jovic, în vârstă de 18 ani, numărul 30 WTA, cu un scor de 1-6, 2-6.

Ce a pățit Renata Zarazua în Australia

Menționăm faptul că începutul a fost promițător pentru Renata Zarazua. În primă fază, aceasta s-a duelat cu Hailey Baptiste, în vârstă de 24 de ani, numărul 66 în clasamentul WTA, de care a trecut cu un scor 6-7 (5-7), 6-3, 6-3.

Între timp însă, sportiva a decis să se mai și relaxeze având în vedere că se afla în Australia. Din păcate însă, decizia s-a dovedit a fi una complet neinspirată pentru ea. Mexicanca a mers la plajă și s-a ales cu niște arsuri puternice.

Aceasta a publicat o imagine pe contul personal de socializare unde arsurile solare sunt cât se poate de vizibile. „Soarele australian nu e de glumă”, a scris aceasta, subliniind pericolul cu care se pot confrunta sportivii în Australia în această perioadă.

Menționăm faptul că de-a lungul carierei sale în tenis, Renata Zarazua a câștigat 214 meciuri și a pierdut 184. Cât despre câștiguri, doar din premii aceasta a adunat în conturi nu mai puțin de două milioane de dolari.

Renata Zarazua s-a ales cu arsuri solare. Sursă foto: Instagram
Renata Zarazua s-a ales cu arsuri solare. Sursă foto: Instagram

Turnee pe bandă rulantă în Australia

Amintim că în această perioadă sunt în desfășurare mai multe turnee de tenis în Australia. Totodată, câteva românce sunt și ele prezente. Jaqueline Cristian, spre exemplu, participă în Australia la un turneu, dar la Adelaide (WTA 500), unde a ajuns în sferturile de finală.

De cealaltă parte însă, Sorana Cîrstea a decis să se retragă în urmă cu puțin timp din turneul WTA 500 de la Adelaide. Sportiva a suferit din păcate o accidentare la glezna dreaptă.

Sorana Cîrstea va participa la Australian Open

Iar un alt turneu mult așteptat este Australian Open. Acesta se va disputa între 18 ianuarie și 1 februarie. Pentru Sorana Cîrstea 2026 este ultimul an competițional, având în vedere că sportiva a anunțat încă de anul trecut că se va retrage.

Chiar și așa, ea a confirmat faptul că va participa la Australian Open 2026. Sportiva are în plan să evolueze atât în proba de simplu, cât și în cea de dublu. Iar acest turneu va marca practic ultima apariție a româncei la Grand Slam-ul de la Antipozi.

Conform deciziei luate, Sorana Cîrstea va face tandem tot cu Kalinskaya la ultimul Australian Open din carieră. Rămâne de văzut însă cum se va descurca aceasta, având în vedere accidentarea de acum câteva zile.

