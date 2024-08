Ce a putut să pățească o familie de români în Creta. Vacanța s-a transformat într-un adevărat coșmar: ”A trebuit să facem gălăgie”

Ce a putut să pățească o în Creta. Vacanța s-a transformat într-un adevărat coșmar. Turiștii au povestit că au fost nevoiți să facă gălăgie pentru a primi cazarea pentru care scoseseră bani grei din buzunar.

Ce a pățit o familie de români în concediul din Creta. lor a devenit unul de groază, au făcut scandal la locație. Se așteptau să beneficieze de condiții bune în hotelul de 3 stele din nordul Greciei, dar au rămas uimiți.

Au plecat în Hersonissos cu gândul de a se bucura de zilele libere de vară, însă au avut parte de surpriza vieții lor când au văzut cum arată camera unde ar fi urmat să doarmă. Cazarea se afla, de fapt, într-o anexă a clădirii.

Locul semăna foarte mult cu un cămin de nefamiliști, nicidecum cu o cazare cu condiții impecabile. Turiștii români au trebuit să ia atitudine, cerând explicații de la agenția de turism, dar și de la personalul hotelului.

„Vin în sprijinul celor care vor să meargă în Creta, Hersonissos, și doresc să rezerve la Hotel Hersonissos Central. Am rezervat aceleași camere două familii, dorindu-ne să stăm unii lângă alții.

Noi am stat în hotel, iar cealaltă familie într-o anexă mizerabilă la propriu, care probabil nu are autorizație de funcționare. Noi am rezervat în hotel, nu în anexă, conform pachetului.

A trebuit să facem gălăgie, să sunăm și să trimitem mailuri la agenție pentru a fi mutați în camera rezervată inițial. Seamănă cu un cămin de nefamiliști din perioada veche”, au scris turiștii români pe un grup, conform .

Turiștii români, dezamăgiți de agenția prin care au rezervat hotelul

„Personalul răspunde urât, micul dejun nu este deloc ce am întâlnit în Grecia până acum. Are 3 stele, dar nu merită 1. În ziua de check in și check out nu au cameră de depozitare pentru bagaje, trebuie lăsate la recepție.

Cum zborul la noi este la 1 noaptea, iar check out este la 11 dimineața, am rezervat o noapte la alt hotel, să stăm până seara”, a completat călătorul despre experiența neplăcută pe care a trăit-o în Creta, mai arată sursa menționată mai sus.

Mai mult decât atât, românul a mai menționat faptul că agenția prin intermediul căreia a rezervat camerele la hotel „s-a spălat pe mâini și nu i-a interesat nimic”. Așadar, i-a sfătuit pe oameni să fie atenți la pachetele pe care le achiziționează.