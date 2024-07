Ce a putut să pățească o familie de români în vacanța din Turcia: ”Nu au început actul medical până nu au văzut banii în cont”

Suntem în plin sezon turistic, iar românii pleacă în concedii prin diferite zone ale țării sau prin afară. Din nou Grecia, Bulgaria sau Turcia sunt destinațiile pentru care optează atunci când vine vorba despre o vacanță peste hotare.

Ce li s-a întâmplat unor români aflați în vacanță în Antalya

Pe rețelele de socializare sunt diferite grupuri unde românii aflați într-unele dintre zonele enumerate discută despre experiențele lor și dau sfaturi de vacanță. O familie a avut parte de în Antalya.

Auzind de peisajele aparte din Antalya, familia de români a mers entuziasmată în orașul turcesc pentru a se bucura aici de timpul liber, de soare, plajă și nisipul fin și fierbinte.

Brusc, vacanța s-a transformat într-un stres foarte mare, după ce copilul românilor s-a îmbolnăvit. A făcut enterocolită și a trebuit dus la spital. I s-au făcut câteva analize și i-a fost pusă o perfuzie, iar pentru aceste părinților celui mic li s-a cerut 1150 de euro.

Familia este asigurată și răsuflă ușurată că își va recupera suma. Totuși, este convinsă că banii sunt prea mulți, însă ceea ce a lăsat-o fără cuvinte este că doctorii și asistentele nu s-au implicat în ajutorarea minorului până nu au primit plata în cont.

”Bună ziua, a mai fost cineva cu copilul la spital în Antalya? Al meu are o enterocolită și pentru o perfuzie și câteva analize ne-au taxat 1.150 euro. O să ne recuperăm banii de la asigurare, dar mi se pare enorm. În plus, nu au început actul medical până nu au văzut banii în cont. Mulțumesc”, au postat românii aflați în vacanță în Antalya.

Ce explicații a primit familia

Reacțiile nu au întârziat să apară. ”Nu ați avut asigurare?”, a întrebat o doamnă, după care părinții copilului au răspuns: ”Avem, din fericire, dar dura foarte mult să se deconteze direct, cam 8 ore, timp în care nu se ocupau de copil. Am preferat să plătim, dar dacă nu aveam bani…”, a explicat autorul postării, după care doamna a completat: ”Hai ca mă ia cu leșin, sper să nu am nevoie”.

Apoi, au apărut alte comentarii în care românii care s-au confruntat cu probleme de sănătate peste hotare au precizat că firma de asigurare de sănătate le-a plătit totul. Au trebuit doar să sune și apoi s-a rezolvat rapid.

”Acum 2 ani am folosit și eu asigurarea, tot în Turcia! Am avut decontare directă și nu am plătit nimic. Am avut enterocolită. Am fost la Medlife, mi-au pus o perfuzie, mi-au dat și niște medicamente”/”Și noi am fost la spital, asigurați tot la Groupama, dar nu a trebuit să plătim nimic. Sănătate!”, au mai explicat alți români.