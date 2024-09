Ce a putut să pățească o familie de români în vacanța în Turcia, la un hotel de cinci stele: “E horror”

Ce a putut păți o familie de români în Turcia, la un hotel de cinci stele. Condițiile nu au fost deloc conform așteptărilor, însă o întâmplare le-a ruinat vacanța acestor turiști.

Turcia se numără printre cele mai vizitate țări atunci când vine vorba despre concediile din sezonul cald. Mulți români merg în diverse stațiuni turcești vara, printre care Antalya, Bodrum sau Alanya.

Mulți turiști sunt atrași de ofertele avantajoase de cazare din Turcia, mai ales pentru cei care își doresc să stea într-un resort all inclusive.

În timp ce mulți turiști români s-au declarat mulțumiți de concediul în Turcia, au fost și alții care, din păcate, .

O turistă a povestit, recent, ce a găsit la un hotel de cinci stele din Alanya, unde a mers cu familia. În afară de condițiile din cameră, care au lăsat de dorit, românca a avut parte de o întâmplare care a lăsat-o fără cuvinte.

Camera nu a fost conform așteptărilor întrucât era multă mizerie, dar și miros de mucegai. Întâmplarea care a șocat-o pe turistă a fost, însă, faptul că a rămas fără suma de 500 de euro. Aceasta avea banii în cameră și a avut grijă să-i ascundă bine.

“De evitat acest hotel din Alanya Alan Xafira Deluxe. Suntem aici de două zile și ieri ni s-au furat din cameră 500€. Nu mai spun de condiții, e horror, miros de mucegai, mizerie peste tot. Aici predomină Africa”, a scris turista pe .

Autoarea postării a mai menționat că seiful din cameră nu a funcționat. Suma de 500 de euro a avut-o în portofele, în rucsac, care se afla în dulap, sub haine.

Ce au spus alți români despre experiența femeii

O altă persoană i-a scris autoarei postării că ar fi trebuit să-și asume faptul că, din moment ce prețul hotelului a fost unul foarte mic, nici condițiile nu sunt precum cele de la locațiile luxoase.

Turista a spus, însă, că nu se aștepta la condiții luxoase, dat fiind prețul. Nu a trecut niciodată, însă, în vacanța în Turcia.

“Sincer, călătoresc de aproape 7 ani in Turcia, nu am pățit niciodată așa ceva, și într-adevăr am fost la hoteluri mult mai bune, aici mi-am asumat când am luat, fiind al doilea concediu pe anul acesta în Turcia. Dar aici s-a ajuns prea departe”, a fost răspunsul turistei.

De asemenea, o altă persoană a îndemnat-o pe turistă să nu mai lase banii sau alte lucruri de valoare în cameră, în condițiile în care seiful nu funcționează.