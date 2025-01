Ce a putut să pățească o româncă aflată în vacanță în Sri Lanka. A trăit un șoc odată ajunsă la cazare: ”Nu înțeleg ce se întâmplă”

O româncă a optat pentru o vacanță în Sri Lanka. Locul este extrem de popular pe internet, astfel că aceasta a vrut să vadă cu ochii ei ce se întâmplă acolo. Se pare însă că au fost lucruri care au dezamăgit-o.

Ce a pățit românca aflată în vacanță în Sri Lanka

Ilinca Popescu, o influenceriță care călătorește destul de des, le-a împărtășit urmăritorilor ei o experiență nu tocmai plăcută. Deși , odată ajunsă la cazare a suferit un adevărat șoc.

Aceasta a plecat alături de sora ei. S-a informat cu privire la zonă și a citit cât a putut despre ea. Toate informațiile erau pozitive. Și într-adevăr, influencerița s-a declarat mulțumită de ce a văzut. Nu totul însă a fost roz.

Deși cele două surori au rezervat cazarea din timp, online, la un hotel de 4 stele, locația era total opusul. Mai mult de atât, restaurantele din zonă erau și ele în paragină, iar asta nu era tot.

Piscina locației era plină cu pești, iar apa era mizerabilă. Iar deși spera că o să găsească cu ușurință un alt loc de cazare, . Mai exact, a fost extrem de dificil pentru cele două surori să caute altceva.

„Am ajuns aici și orașul arată cam așa, tot orașul e de fapt o singură stradă și e dărăpănat. La orice restaurant mergem arată dărăpănat. La cazarea pe care o aveam în poze totul arăta frumos.

Scria că e hotel de 4 stele și când am ajuns acolo era o casă dărăpănată cu o piscină mizerabilă unde aveau și pești. Am plecat de acolo și ne vom întoarce unde am stat în ultimele patru zile pentru că efectiv nu am putut găsi în tot orașul un hotel decent în care să putem sta următoarea perioadă. ”, mai povestește aceasta.

Ce s-a întâmplat la cazare

Astfel, întreaga vacanță din Sri Lanka a început destul de prost. Cele două surori au fost nevoite să apeleze la localnici pentru a găsi un alt loc de cazare, având în vedere că nu puteau suna la numerele proprietarilor.

Mai mult de atât, deși Ilinca spune că a călătorit și în alte țări, inclusiv în Thailanda, niciodată nu a pățit așa ceva. Într-adevăr, nu avea așteptări prea mari de la Sri Lanka în materie de cazare, dar își dorea totuși ceva decent.

„Nu înțeleg ce se întâmplă. Nu mi s-a mai întâmplat asta în nicio țară pe care am mai vizitat-o, nici măcar în Thailanda, care este în aceeași zonă sau în Dominicană. Chiar nu înțeleg. Tot ce vezi în online nu are nicio legătura cu realitatea. Abia am găsit ceva decent unde să mâncăm și ne vom întoarce la locația de ieri.

Nu mă înțelegeți greșit. Nu mă așteptam să vin în Sri Lanka și să stau la Four Seasons sau la ultralux, dar aveam așteptări să am la cazare un miros plăcut, să fie curat, să nu fie umiditate, pentru că aici fiind mereu foarte cald este și umiditatea foarte mare și în camere se creează acel aer închis pe care nu îl suport, dar asta e.”, explică românca, conform .

Pe lângă cazare însă, Ilinca spune că a fost impresionată de afacerile de familie din zonă. Totodată, aceasta a mers și în numeroase zone turistice care de asemenea au fost spectaculoase. Astfel, în ciuda întâmplărilor, se pare că vacanța în Sri Lanka a avut și părți bune.