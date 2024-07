Ce a putut să pățească un român aflat în vacanță în Thassos. A promis că nu o să mai revină vreodată în Grecia: ”Ce le rămânea de dimineață, găseam seara”

Ce a putut să pățească un român în vacanță în Thassos? Fără doar și poate, Grecia este una dintre destinațiile de vacanță preferate ale românilor. În fiecare an, mii de turiști merg să se distreze în paradisul elen. Din păcate, pentru unii români, vacanța în Grecia vine la pachet și cu multe minusuri.

De ce a avut parte un turist român aflat în vacanță în Thassos

În perioada verii, Grecia este una dintre . Românii se numără și ei printre turiștii care iau cu asalt tărâmul elen în căutarea distracției.

Cei care merg în Grecia aleg să povestească experiențele lor. Există diverse grupuri dedicate turiștilor români, unde pățania unora poate fi lecția altora.

Recent, un român a ales să le povestească tuturor motivul pentru care Grecia i-a lăsat un gust amar. Privită de mulți ca fiind un adevărat paradis, Grecia are și ea minusurile sale.

Turistul român a povestit că a fost în vacanță în Thassos în urmă cu mai bine de 10 ani. Atunci, bărbatul a optat pentru o demipensiune, iar ceea ce a găsit la fața locului l-a uimit, de-a dreptul.

Deși locația nu a fost deloc una ieftină, serviciile au lăsat de dorit. Turistul a recunoscut că s-a lăsat păcălit de imaginile văzute pe internet și că realitatea de la fața locului a fost cu totul și cu totul alta.

”Am fost o singură dată în Grecia, acum 10 ani, în Thassos . Am fost foarte dezamăgit de ce am văzut pe Booking și ce am găsit la fața locului.

Nu mai vorbesc de faptul ca demipensiunea a fost picătura ce a umplut paharul. Ce le rămânea de dimineață, găseam seara la cină.”, a povestit acesta.

Turistul român vrea să revină în Grecia, dar nu știe ce locație să aleagă

După această experiență neplăcută, bărbatul și-a promis că nu va mai călca niciodată în Grecia. Ei bine, anul acesta, diverse i-au atras atenția. Românul a recunoscut că este tentat să meargă din nou în Grecia, dar are anumite dubii.

Pe grupul dedicat turiștilor, bărbatul a început să ceară sfaturi. Aceasta a vrut să afle ce preferă turiștii, Rhodos sau Creta și care este cea mai bună variantă, mic dejun inclus, all inclusive sau fără mâncare.

La scurt timp, postarea sa a început să genereze reacții. Turiștii români i-au venit în ajutor și au încercat să-i dea sfaturi pentru ca vacanța lui în Grecia să fie una reușită.

Aproape în unanimitate, turiștii i-au recomandat să nu mai opteze pentru cazări cu mâncare inclusă. În schimb, au spus că cea mai bună variantă este să meargă la taverne, unde poate gusta adevărate preparate grecești.

”Grecia e frumoasă, dar recomand fără mese. Cel mult mic dejun, dacă e. Mergeți la taverne, totul e la superlativ”. a fost sfatul unui internaut.