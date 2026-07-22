Ce a putut să spună iubita lui Lamine Yamal înainte de a fi împreună cu campionul mondial: ”Dacă nu ar fi fost milionar și fotbalist celebru…”

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Proaspătul campion mondial cu Spania, Lamine Yamal (19 ani) și frumoasa Ines Garcia (21 de ani) formează unul dintre cuplurile momentului în fotbalul internațional. Înainte de a se cupla cu starul Barcelonei, frumoasa brunetă a făcut o declarație care, pusă în contextul actual, este una cel puțin nepotrivită.

”Dacă nu ar fi fost milionar și jucător celebru, nici nu l-aș fi observat”. Declarația iubitei lui Lamine Yamal înainte de a se cupla cu acesta

Ținută departe de ochii publicului, relația dintre Lamine Yamal (19 ani) și influencerița Ines Garcia (21 de ani) s-a oficializat total pe parcursul Campionatului Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada. Bruneta a fost o prezență constantă în tribunele arenelor de peste ocean. Ea a postat mereu imagini de la meciuri și a dialogat cu vedeta Spaniei în mediul online.

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Nu cu mult timp înainte de a deveni a făcut o declarație care ulterior avea să-i trădeze la maxim comportamentul și acțiunile sale. Totul s-a întâmplat într-un clip postat în social media. Ines Garcia are acolo un discurs în care vorbește de mai mulți fotbaliști celebri. Spune că îi cunoaște pe aceștia numai prin prisma iubitelor lor celebre sau prin faima lor.

”Îi recunosc pe fotbaliști după cine sunt cu ei. Cine este Marc Bartra? (n.r. fost jucător la Barcelona) Cel care a fost cu Jessica Goicochea. Cine este Lamine Yamal? Cel care este acum cu o fată super faimoasă, Nicki Nicole. Cine este Cristiano Ronaldo? Cel care a fost cu una dintre cele mai bune modele din lume, Irina Shayk. Cine este Vinícius? Cel care a fost cu o cântăreață pe care o ador… Așa îi recunosc. Îi recunosc prin femeile pe care le știu”, spune ea în clip.

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”Lovitura de grație” o dă Ines Garcia când i se pune întrebarea directă: L-ar fi observat pe Yamal dacă nu ar fi fost un fotbalist milionar? Răspunsul ei este sincer (sau unul compromițător, depinde de perspectivă): ”Dacă nu ar fi milionar și dacă nu ar fi fotbalist, nu l-ai fi observat deloc….Ei bine, nu, pentru că poate nu l-aș fi văzut niciodată în viața mea”, recunoaște ea ridicând din umeri. ”Deci, în acel moment nu l-ai fi observat dacă nu ar fi fotbalist?” … Probabil că nu”.

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De când sunt împreună Yamal și Garcia

, aceasta a devenit iubita lui Yamal. În mod oficial, cei doi tineri și-au confirmat relația în luna mai a anului 2026. Atunci, au apărut împreună la petrecerea organizată de Barcelona pentru câștigarea titlului din La Liga. Recent, Ines Garcia a explicat că relația lor începuse cu mai multe luni înainte, dar a fost ținută departe de ochii publicului.

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Ea a spus că s-au cunoscut prin intermediul rețelelor sociale, au vorbit o perioadă îndelungată înainte să se întâlnească și că lumea i-a observat abia după vacanța lor din Grecia. Într-un interviu acordat pe 2 iulie și citate de publicația Corriere, Inas a declarat: ”Suntem împreună de mult mai mult timp decât crede lumea. Oamenii au început să mă vadă cu el când am mers în Grecia, dar eu îl cunosc pe Lamine de mult mai înainte”.