Ce a putut să spună Mircea Lucescu despre comentatorii de la România – San Marino 7-1. Exclusiv

Mircea Lucescu (80 de ani) nu uită și nu iartă. Selecționerul a avut un mesaj pentru comentatorii meciului România – San Marino 7-1, imediat după ce naționala noastră a aflat cu cine va juca în semifinalele barajului de calificare la CM 2026.

Mircea Lucescu, replică pentru comentatorii Felix Drăghici și Andrei Rădulescu

Mircea Lucescu a avut un discurs acid la adresa comentatorilor Felix Drăghici și Andrei Rădulescu, de la Antena 1. Postul a difuzat ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026, România – San Marino 7-1.

Pe parcursul confruntării de la Ploiești și a primei reprezentative. „Il Luce” și-a construit replica în jurul tragerii la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026.

„(n.r. – Ați fi preferat să nu jucăm cu Turcia?) Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, e clar. Având în vedere jucătorii de acolo și pe care îi cunosc foarte bine. Și cred că partea aia de presă care ma desființează, să nu încerce să întoarcă această relație împotriva mea și a echipei naționale. Ăsta e lucrul care mă preocupă destul de tare pentru că ar crea o atmosferă anti-românească înaintea acestui meci.

Trebuie pregătit de întreaga națiune, nu doar de jucători sau de mine. Așa trebuie pregătite aceste două meciuri de baraj foarte importante. Nu se poate doar pe un fond negativ, de critici, la adresa noastră. Nu te gândești cum s-a pierdut acel meci cu Bosnia, cu penalty pentru noi. Nu te gândești la acest meci de la Viena, unde am pierdut dintr-un aut și un autogol. N-am pierdut pentru că nu am fost echipă serioasă sau că băieții nu și-au dat viața pe teren. Au fost niște episoade nefavorabile. Nu vreau să atac arbitrajul, dar au fost chestii care s-au întâmplat.

La fel și acum cu Bosnia, penalty clar la Man sau eliminarea lui Tabakovic, care a dat cu cotul și l-a umplut de sânge pe jucătorul nostru. Și ar trebui și noi să înțelegem să ne apărăm propria echipă, proprii jucători și să nu continuăm să îi atacăm de o manieră incredibilă, care până la urmă va duce la renunțarea lor. O să se sature. Sunt critici profesionale, dar sunt și încurajări extraordinare românești, care aparțin de această țară, iar asta nu există la noi în momentul de față.

Totul e negativ, nu se suportă succesul altora, e ceva incredibil. Eu nu vorbesc de mine, vorbesc de succesul echipei naționale. Dacă nu ne strângem ca națiune să apărăm integritatea acestei țări, morală, economică, sportivă, artă și tot. Cultura noastră trebuie apărată. Atunci când suntem loviți trebuie să reacționăm. Am fost loviți în toată această campanie de o manieră incredibilă. Nu am văzut de la acea parte a presei măcar un cuvânt de înțelegere pentru tot ce s-a întâmplat.

Rezultatul nu se obține doar pe terenul de fotbal, ci și cu ceea ce înseamnă atmosfera creată în jurul băieților”, a declarat Mircea Lucescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cine transmite semifinala Turcia – România

Felix Drăghici și Andrei Rădulescu vor avea ocazia să comenteze din nou echipa națională la Antena 1 dacă România ajunge în finala barajului cu Slovacia sau Kosovo. de Prima TV.

„Comentatori totdeauna negativi, totdeauna cu foarte multe aprecieri răutacioase. Doare. Ține de invidie personală, nu de profesie.

(n.r. – V-au durut comantariile?) Nu, nu. Mi-a spus cineva. Nu era prima dată când am auzit astfel de comentarii. Am ajuns într-o zonă în care tot ce e negativ atrage atenția și vin banii. Toată lumea se gândește doar la bani, nu se mai gândește nimeni la viitor, să fim mai buni. Sunt niște probleme care la vârsta mea mă dor.

Sunt convins că după tragerea asta la sorți se vor găsi mulți deștepți care să facă legătura cu prezența mea acolo și la echipa națională și tot felul de lucruri”, a conchis selecționerul naționalei României.