Ce a putut să spună un jucător din Elveția când a aflat că va juca împotriva lui Messi: ”Asta e, pot să…”

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Lionel Messi a împlinit 39 de ani pe 24 iunie, în plină Cupă Mondială, însă forma sa este una ca în prima tinerețe. Sud-americanul a marcat în toate meciurile de la turneul din SUA, Mexic și Canada. Toți adversarii se tem de legendarul jucător al Argentinei. Un rival de la Elveția, adversara ”Albiceleștilor” din sferturile CM 2026, a făcut o declarație care spune totul despre modul în care este văzut Messi.

Un jucător din Elveția a devenit viral după o declarație făcută înainte de duelul cu Messi de la Cupa Mondială: ”Asta e! Acum pot să…”

În ciuda faptului că are două penalty-uri ratate la Campionatul Mondial din această vară, Lionel Messi este golgheterul competiției, cu 8 reușite. Mult mai tinerii săi rivali, Kylian Mbappe (27 de ani) și Erling Haaland (25 de ani) sunt la cota 7. Starul de la Inter Miami (MLS) a înscris și în optimi, egalând la 2 cu Egiptul.

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Pentru a accede în careul de ași al CM 2026, . Echipa europeană a trecut în optimi, după un meci lung, de Columbia. A fost 0-0 după 120 de minute de joc și 4-3 după executarea loviturilor de departajare. Campioana Mondială en-titre pleacă favorită în acest duel. Un jucător din lotul lui Murat Yakin anticipează deja duelul cu Messi într-un mod inedit.

Zeki Amdouni (25 de ani), care evoluează la Burnley, în liga secundă engleză, a postat pe o platformă de socializare un mesaj amuzant, dar care arată și respectul său înainte de confruntarea cu Argentina. ”O să joc împotriva lui Messi. Asta e, pot să mă las de fotbal”, a scris el, pe rețeaua de socializare .

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📲 🇨🇭 Swiss player Zeki Amdouni on Snapchat: “I’m going to play against Messi.” “Yeah, that’s it, I can retire from football.” — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk)

Elveția caută revanșa cu Argentina după eliminarea de la Cupa Mondială 2014

Duminică, 12 iulie 2026, la Kansas City, Argentina pornește cu prima șansă în sfertul de finală cu Elveția. Campioana mondială din Qatar 2022 a trecut printr-un adevărat thriller în optimile de finală. Condusă cu 2-0 de Egipt după 79 de minute, , impunându-se cu 3-2.

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Duelul din weekend aduce față în față două echipe cu stiluri diferite. E clar că Argentina lui Scaloni se axează pe inspirația lui Lionel Messi, aflat într-o formă de zile mari la acest Mondial. De cealaltă parte, Elveția are o organizare defensivă și o disciplină tactică la cel mai înalt nivel. În cele 5 meciuri jucate la CM 2026, elevii lui Yakin au primit doar 3 goluri.

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Elveția are o ambiție uriașă în acest meci. În 2014, la Mondialul din Brazilia, europenii pierdeau cu Argentina în optimile de finală, după un gol marcat de Angel Di Maria în prelungiri, din pasa lui Leo Messi. Era minutul 118 și sud-americanii evitau loviturile de departajare.