Ce a răspuns Dennis Politic când colegii l-au întrebat dacă merge la FCSB: „În fotbal se poate schimba orice”

Patronul campioanei României a dezvăluit că Vestea că Politic ar putea „trăda” i-a speriat pe fotbaliștii lui Zeljko Kopic.

Colegii de la Dinamo, despre transferul lui Politic la FCSB: „Ar fi benefic și pentru el și pentru club”

Raul Opruț, colegul de flanc al lui Politic, fundaș stânga la Dinamo, este încrezător că Dennis nu ar accepta mutarea la rivala FCSB. Mai degrabă l-ar vedea în străinătate.

„Nu cred că Dennis Politic va merge la FCSB, din ce am vorbit cu el. Acum, în fotbal se poate schimba orice. Am dori să-l pierdem pe Dennis Politic în eventualitatea pasului la o echipă mare din afară. Ar fi benefic și pentru el și pentru club. Sau să mai stea la Dinamo, să facă un an bun și să-și pregătească bine pașii pentru fotbalul de afară.

Cred că are multe argumente să rămână. În primul rând, este căpitanul lui Dinamo, iar Dinamo a avut căpitani cu nume în trecut, care au scris istorie pentru club. Are chiar în staff un exemplu, pe Florentin Petre. Cred că este o mare bucurie și în același timp o mare responsabilitate”, a declarat Raul Opruț.

Despre meciul cu U Cluj: „Diferența o vor face micile detalii!”

Fotbalistul împrumutat din Belgia, de la Kotrijk, a vorbit și despre parcursul nefast al lui Dinamo, care a pierdut toate cele trei meciuri de play-off. Următorul duel al „câinilor” e cu U Cluj, sâmbătă, 12 aprilie, de la ora 20:00.

„Toate echipele sunt puternice, bune. Nu există meci ușor, în care să te relaxezi. În prima etapă, cu CFR, am pierdut cu un scor mai mare, dar au fost meciuri strânse. Diferența o vor face micile detalii. Și U Cluj are șanse, dacă va câștiga 2-3 meciuri cu siguranță vor intra în horă. La fel și noi.

Într-adevăr, ele 3 (n.r. – FCSB, CFR și Craiova) s-au distanțat, dar cred că toate echipele din play-off, atât timp cât au șanse matematice, vor lupta până la final pentru câștigarea campionatului”, a adăugat fundașul stânga.