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Ce a răspuns Murat Yakin la întrebarea: ”Argentina a fost favorizată?”. OUT de la Mondial, elvețianul nu a ezitat: a zis tot ce avea pe suflet

Elveția a fost învinsă de Argentina în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Cum a reacționat, de fapt, selecționerul Murat Yakin (51 de ani) după eliminare.
Traian Terzian
12.07.2026 | 10:08
Ce a raspuns Murat Yakin la intrebarea Argentina a fost favorizata OUT de la Mondial elvetianul nu a ezitat a zis tot ce avea pe suflet
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Murat Yakin (51 de ani), dezamăgit de arbitrajul de la Argentina - Elveția, din sferturile Mondialului. Sursă foto: @_BeFootball
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Una dintre surprizele plăcute de la Cupa Mondială 2026, Elveția se vede nevoită să-și facă bagajele după înfrângerea în fața Argentinei, scor 1-3 după prelungiri. Însă, Murat Yakin nu a acceptat așa ușor eliminarea și a făcut acuzații dure.

Murat Yakin, reacție vehementă după ce Argentina a eliminat Elveția de la Mondial

Imediat după încheierea meciului din sferturile de finală, disputat pe Arrowhead Stadium din Kansas City, selecționerul Elveției și-a strigat frustrarea și a mărturisit că nu înțelege sub nicio formă eliminarea atacantului Breel Embolo.

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”Nu era niciun motiv pentru acel cartonaș galben. Nu înțeleg. A fost o situație nevinovată, deloc periculoasă. Eroarea de arbitraj ne-a penalizat și ne-a dat peste cap întregul plan. Decizia aceea a fost pur și simplu de necrezut.

Nu sunt deloc de acord. A existat un contact clar și nu înțeleg cum au ajuns arbitrul și VAR la acea concluzie. Elveția avea tot dreptul să se simtă nedreptățită. Argentina este o echipă fantastică, dar meciurile de o asemenea importanță nu ar trebui să fie niciodată decise de decizii controversate.

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Nu aș spune că îi favorizează. Am avut un meci corect și deschis. Ambele echipe au jucat fotbal. Fotbalul nu a avut câștig de cauză. Am fost pedepsiți de o eroare. A fost un moment decisiv pentru rezultatul meciului. Acum putem să ne plângem, dar trebuie să felicit Argentina. Nu vreau să mai insist asupra acestui subiect”, a declarat Yakin.

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Embolo, eliminat după intervenția VAR

La mijlocul reprizei secunde, arbitrul portughez Joao Pinheiro a fluierat un fault comis de Leandro Paredes asupra lui Breel Embolo și i-a acordat cartonașul galben mijlocașului argentinian.

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Doar că noul regulament permite celor din camera VAR să intervină atunci când este vorba de un avertisment care nu are acoperire. Și așa s-a întâmplat și de această dată, pentru că atacantul elvețian a simulat.

După ce a revăzut faza, ”centralul” a luat decizia de anula cartonașul acordat eronat lui Paredes și l-a avertizat pe Embolo. Cum atacantul elvețian mai avea un galben din prima repriză, el a fost eliminat.

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A fost momentul care a schimbat radical fața jocului. Cu un om în plus Argentina a urcat liniile și a forțat victoria. Una care a venit în prelungiri cu reușitele lui Julian Alvarez și Lautaro Martinez.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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