Ce a răspuns protestatarul Marian Ceaușescu întrebat din ce face bani: „Nu mai sunt în timpul comunismului”. Ce sumă încasează lunar

Celebrul protestatar Marian Ceaușescu a vorbit despre sursa sa de venit, căci sunt mulți oameni care se întreabă din ce trăiește, având în vedere că e prezent pe la instanțele judecătorești din Capitală, unde îi filmează, pe scări sau pe holurile tribunalelor, pe cei care se prezintă pentru a depune mărturie.

Câți bani câștigă Marian Ceaușescu lunar și de unde îi primește

Ușor iritat de întrebare, precizând că nu mai suntem pe vremea lui Ceaușescu, Marian, care îi poartă numele fostului dictator, a spus că nu trebuie să dea explicații nimănui despre câștigurile sale. Totuși, a completat, în cele din urmă, dezvăluind că ia lunar o indemnizație de 2.299 de lei. Marian Ceaușescu are certificat de revoluționar, participând la evenimentele din decembrie 1989.

Totodată, protestatarul Marian Ceaușescu a mai declarat că bărbatul care l-a bătut în 1989, cunoscutul avocat Pavel Abraham, ia o pensie mai mare decât el și are, la rândul său, același certificat de revoluționar.

„Am certificat de revoluționar”

„În ce an suntem acum? Să mă întrebi așa ceva, ca pe timpurile dinainte de 1989, mai e puțin să mi se ceară și legitimația de serviciu. Nu mai sunt în timpul comunismului să dau eu scris ce fac, ce nu fac. Cel care întreabă așa ceva, în loc să se bucure el că are loc de muncă se gândește la mine. Îți dai seama ce milă îmi e de el? Am o indemnizație mizeră de revoluționar. Nu am carnet, ci am certificat de revoluționar. Carnetele înainte se vindeau ca la magazin, acum nu mai merge cum era înainte. Am un coleg care m-a luat la bătaie pe 21 decembrie și este colegul meu ce certificat, îți dai seama că s-au vândut multe.

Erau anumiți președinți de asociație de revoluționari, care aveau nevoie de o pilă la Poliție. Aveau o ciudă polițiștii că nu aveau puterea să facă ce vor. Acum, ca să revin, am o indemnizație de 2.299 de lei. Pavel Abraham, călăul meu, are 80.000 de lei pensie aproape. Pavel Abraham are și pensie de fost jurnalist. Cu tot adunat are 80.000.

El a fost călău și acum apără interesele inculpaților. El unul a recunoscut în instanță, citez din memorie: ”Da, am făcut parte din aparatul de represiune în data de 21 decembrie 1989. Eu am adus trei autobuze cu elevi de la școala de miliție din Băneasa”. Sunt cuvintele lui”, a dezvăluit Marian Ceaușescu în

Celebrul protestatar care aleargă politicienii peste tot a spus ce crede despre Nicușor Dan

Ceaușescu a mai spus că a obținut certificatul de revoluționar abia în anul 1996, deoarece nu voia să ceară acel drept de la , pe care îl definește drept ”criminal”.

„Eu aveam 21 de ani când a început Revoluția. Eu mi-am luat certificatul în 1996. Cum pot eu în 1990 să mă duc la criminalul meu, Ion Iliescu, să îmi dea brevet? El este cel care a înființat acest sistem care încă e la putere.

El este bunicul, bunica, tatăl, mama acestui sistem mizerabil pe care niciun om politic nu vrea să îl schimbe. Sistemul acesta avantajează doar politicienii, pe votanți nu. Noi suntem buni doar patru luni o dată la patru ani sau la cinci ani pentru președinte”, a povestit Marian Ceaușescu.

În final, protestatarul care îi aleargă peste tot pe politicieni a spus și ce părere are despre având în vedere că în seara zilei de 18 mai a fost în stradă alături de susținătorii lui. A remarcat, în același timp, că lumea e prea divizată și că aceasta va fi cea mai mare provocare a noului președinte, să îi unească pe români.

„Nicușor Dan are cel mai greu mandat. El ar trebui să repare găurile foarte adânci lăsate de toți politicienii și mai ales ura dintre oameni. Dacă tu nu gândești ca mine ești turnător, plătit, toate chestiile acestea. În această țară încă nu ai voie să ai altă opinie politică”, a mai spus Ceaușescu.