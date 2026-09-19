Ce a remarcat Bogdan Baratky după Rapid – FC Argeș 3-1: „Grameni, Andrei Șucu și cea mai bună linie de clasament după 10 etape”

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Cronica asta trebuia să se scrie singură, după o victorie lejeră a Rapidului, dar uite că e trecut de miezul nopții și trebuie să trag de mine să o scriu, după încă un meci pe Giulești care ne-a stors de vlagă și energie.

Strategia presiunii puse pe adversar

Toată săptămână Argeșul a insistat prin reprezentanții săi să inducă ideea că partida va fi o simplă formalitate pentru Rapid. pe modelul Șumudică vs FCSB. Într-adevăr, lista absenților de la FC Argeș conținea șapte nume, dar numai două sau trei se putea regăsi în primul unsprezece – Moldoveanu, Sierra și eventual Garutti. Problema principală a argeșenilor era în axul central, acolo unde absențele lui Tudose (pe bancă totuși aseară), Sierra și Moldoveanu au cântărit mult. În schimb, Tiago Goncalves e titular pentru a doua oară în trupa lui Bogdan Andone.

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Absențele și declarațiile (calculate și premeditate) cu iz defetist din tabăra oaspete au crescut presiunea care exista oricum în Giulești. Rapidul nu concepea să piardă contactul cu Dinamo, Pancu își dorea o perioadă de întrerupere liniștită, în care să crească nivelul echipei la adăpostul punctelor, așadar Rapidul era în poziția echipei care pentru care victoria era singura opțiune. De partea cealaltă, în ciuda seriei cenușii de meciuri fără victorie, Argeșul nu avea absolut nimic de pierdut din acest meci.

Rapidul nu mai face cadou începutul de meci

Giulești, adversar mai slab cotat, 3 puncte necesare ca aerul; 4-2-3-1 era așezarea firească: Ungureanu – Onea, Sinyan, Kramer, Annan – Vulturar, Grameni – Dobre, Moruțan, Kamara – Stojilkovic. Indisponibil, Pașcanu iese din primul unsprezece, oferindu-i astfel debutul lui Sheriff Sinyan. În rest, formula standard pentru acest ofensiv 4-2-3-1, cu Moruțan în rol de mijlocaș ofensiv.

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Rapidul intră în teren decis să nu mai ofere începutul de meci adversarului și chiar reușește asta. Stăm sus, ținem mingea, împingem jocul spre poarta piteșteană. Totuși, după un sfert de oră de joc, prima ocazie cu adevărat mare aparține oaspeților: Luvambo șutează surprinzător din întoarcere de la 20 de metri, simțindu-l pe Ungureanu ieșit la limita careului mic, iar balonul izbește transversala. Ocazie importantă de gol, fără doar și poate, dar o situație singulară totuși în economia reprizei.

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Cinci minute mai târziu Rapidul deschide scorul. Kamara intră în centru, îl găsește pe Grameni demarcat, Dina găsește la rândul său pasa în “gaură” pentru Stojilkovic, care întoarce excelent în gura porții pentru același Grameni. Assist așadar al lui Filip pentru golul lui Grameni, la o fază la care Dina e responsabil și de pasa “cheie”, destabilizatoare și de finalizare.

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Până la pauză Stojilkovic are încă două șanse de gol, iar Moruțan îl încearcă la rândul său pe portar cu un șut puternic de la distanță. Tot piteștenii au ultimul cuvânt în repriză, prin Pîrvu, care caută colțul lung, dar balonul e deviat de Sheriff în corner. O repriză dominată de Rapid, care a condus dansul, dar în care și Argeșul a avut șansele sale. Avantaj meritat pentru Rapid, așadar.

Grameni, omul meciului

Repriza secundă începe tot cu Rapid în atac și cu un Moruțan decis să tranșeze meciul: șut din prima în chiar primul minut al reprizei, respins de portar și lovitură liberă în bară 5 minute mai târziu. În minutul 56 Kamara îl vede bine pe Grameni în careu, la limita offside-ului, iar Dina face dubla săltând elegant mingea peste portar. VAR-ul analizează minute bune faza, însă nu pentru poziția lui Grameni, ci pentru cea a lui Stojilkovic, în debutul fazei. Imposibil de tras o concluzie, dar în spiritul jocului nu poți anula un gol pentru o incertitudine care se măsoară în cel mai bun caz în milimetri. E 2-0 și părea că ne îndreptăm spre un final liniștit.

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Părea doar. În minutul 65 gazonul îl păcălește pe Stojilkovic, aflat în poziție excelentă de finalizare, iar Dobre încheie și el egoist o fază de atac în superioritate. Dobre este în general un atacant egoist, însă aseară s-a intrecut pe sine, trebuie s-o recunoaștem. Nu s-a făcut 3-0, s-a făcut în schimb 2-1 după o fază care începe de la o pasă neinspirată a tânărului Ungureanu. E minutul 68 și de ce ar fi simplu, dacă poate fi complicat?…

Imediat după golul primit, Pancu schimbă flancul stâng: ies Annan și Kamara, intră Latif și Petrila, revenit după accidentare. Dacă la Kamara progresul față de debutul sezonului e evident, Annan acuză în continuare pauza îndelungată din 2026. În minutul 76 încă o dublă schimbare: ies Sinyan (sufocat după primul meci din sezon) și Dobre (inadmisibil individualismul său), intră Ciobotariu și Bubanja. Finalul e tensionat datorită scorului strâns și tentativelor ofensive ale argeșenilor (care încearcă să nu plece cu mâna goală din Giulești), dar ocaziile lipsesc.

Schimbarea care fură show-ul

Stojilkovic e stors, nu mai poate bloca construcția fundașilor adverși, toată lumea așteaptă intrarea lui Kodor, dar schimbarea întârzie. Ea se petrece totuși în penultimul minut de prelungiri, dar nu Kodor este cel care îi ia locul lui Stojilkovic ci, neașteptat, Andrei Șucu. O mișcare premeditată, dacă mă întrebați pe mine, argumentul meu fiind prezența părinților săi în tribună pentru prima dată în acest sezon. Probabil, la un scor mai relaxat, Pancu ar fi făcut schimbarea mai devreme; tensiunea finalului l-a făcut să o amâne până în minutul 93. Însă exact Andrei este cel care, la fel de neașteptat, înlătură definitiv incertitudinea rezultatului.

Își câștigă duelul aerian la o minge înaltă, deviază la Bubanja, apoi se demarcă în careu pentru a primi pasa de Vladan. Pasă pe care o transformă în assist chiar la debutul său în Giulești, la a doua atingere, după doar câteva secunde jucate. Și cred că asta înseamnă să fii născut într-o zodie norocoasă. Nu îmi amintesc vreun astfel de debut pe Giulești, mai ales la o astfel de vârstă (copilul nu are încă 18 ani). E minutul 90+4, e 3-1, iar meciul este, în fine, jucat.

Grameni, Andrei Șucu și cea mai buna linie de clasament după 10 etape

În primul rând, Rapidul reușește ceva simplu pentru alții, dar atât de complicat pentru noi. Și anume să câștige trei puncte importante, înaintea pauzei, cu un adversar mai slab cotat. Sunt punctele calmului și, chiar dacă programul de după pauza competițională nu e unul deloc ușor, Pancu și-a “cumpărat” liniștea (pentru sine și pentru echipă) prin această victorie.

Rămânem apoi cu cele două demarcări ale lui Grameni în spațiile libere din zona careului, atât la primul gol, cât și la al doilea. Poziționat mai sus aseară, Grameni a fost periculos în primul rând prin inteligența demarcărilor, dar și prin pasa (la Filip) de la primul gol și finalizarea de la al doilea. Am spus că Dina a fost omul meciului, da?

, moment care practic a eclipsat orice alt eveniment al serii. Pe Andrei nu l-am văzut jucând, e greu să tragi o concluzie după o fază, dar modul în care câștigă primul duel și demarcarea de după atrag atenția. Sugerează și calitate, nu doar dorința unui copil entuziast. Pe de altă parte, după acest debut Pancu va trebui să gestioneze contextul pe care tocmai l-a creat, pentru că debutul cu gol cere (de data asta cu argumente!) alte minute. Pancone, ziceai că Rapidul e club greu? Din seara asta e și mai greu.

Nu în ultimul rând, după 10 etape Rapidul lui Pancu este, ca linie de clasament, peste cel al lui Gâlcă din sezonul trecut. 21 de puncte față de 19, doar 6 goluri încasate, comparativ cu cele 8 din sezonul trecut, golaveraj +8 față de +7 acum un an. Diferența nu e mare, dar ea există și contează sigur atât la moral, cât și la orgoliu. Mai ales că linia actuală de clasament “bate” cea mai bună linie de clasament a Rapidului de după revenirea în prima ligă. Însă analiza primelor zece etape (inclusiv prin comparația detaliată cu sezonul trecut) e un subiect asupra căruia vom zăbovi cu siguranță în pauza competițională.