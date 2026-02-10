Ce a remarcat Florentin Petre după Dinamo – U Craiova 1-1: “Eram storși! Este cel mai puternic adversar pe care l-am întâlnit”. “Câinii” vor un ultim transfer! 

ADVERTISEMENT

Dinamo și Universitatea Craiova, două dintre cele mai constante echipe din actualul sezon de SuperLiga, au remizat, scor 1-1, în etapa a 26-a. Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic, a scos în evidență forța oltenilor. Legenda din ”Groapă” admite că Musi, Cîrjan, Opruț și colegii săi au fost ”storși” la finalul întâlnirii.

Ce impresie i-a lăsat U Craiova lui Florentin Petre, secundul de la Dinamo, după remiza de pe Arena Națională: ”Cel mai puternic adversar”

În urma unui meci extrem de echilibrat disputat pe Arena Națională, Dinamo și Universitatea Craiova și-au împărțit punctele și momentele bune de joc. Golul lui Soro din minutul 51 a fost anulat de reușita lui Hamlawi (minutul 65). În urma acestei remize, ambele echipe își păstrează pozițiile în clasamentul din SuperLiga.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, legenda ”câinilor”, Florentin Petre, în prezent ”secundul” lui Kopic, a făcut o analiză la sânge și cât se poate de onestă . Fostul fundaș din ”Groapă” recunoaște că, luni seară, Dinamo s-a luptat cu un adversar de temut. În opinia lui Petre, Craiova are cea mai bună echipă din campionat.

”Din punctul meu de vedere a fost un meci mult peste media campionatului, cu două echipe bune. Știam că U Craiova joacă, știam presiunea pe care o să o pună pe joc. Foarte bine pregătiți din toate punctele de vedere, jucători cu calitate. Tactic vorbind, a fost un joc foarte frumos.

Din punctul nostru de vedere eram storși. Stăteam după meci și ne uitam unii la alții, atât noi cât și jucătorii stăteam. Pur și simplu nu aveam foarte multe lucruri de vorbit despre tot ceea ce s-a întâmplat, decât că a fost atitudine, a fost disciplină, tactică foarte bună a jucătorilor.

Să fim serioși. Craiova are cea mai bună echipă în momentul de față din SuperLiga. Foarte bine echilibrată, omogenă, cu jucători de calitate. S-au investit și mulți bani, jucători aduși pe milioane. Dar noi am făcut față fără nicio problemă, printr-un moment extraordinar de bun al jucătorilor noștri. Cu puțină atenție la Armstrong acolo, făceam 2-1, cred că aveam un avantaj mare.

Dar, ținând cont de joc, ținând cont de situații, ținând cont de adversari, ținând cont și de fazele care au fost, e un rezultat echitabil. Repet, din punctul meu de vedere, este cel mai puternic adversar pe care l-am întâlnit până acum”, spune Petre.

“Câinii” vor un ultim transfer în această perioadă

nu ar spune nu unui jucător adus și în acest moment. Vorbim de fotbaliști liberi de contract. Florentin Petre admite că un atacant ar fi bun.

”Ce antrenor nu și-ar mai dori 2-3 jucători să vină să ajute la obiectivul pe care îl avem, jucători de calitate care să facă diferența. Dar, din punctul meu de vedere, ați văzut foarte bine că ne descurcăm cu ce avem. Nu se supără nimeni niciodată dacă într-adevăr mai vin 2-3 jucători.(n.r. ar fi bun un atacant?) Ne trebuie un număr 9 care să facă diferența, care să înscrie goluri multe”, mai spune secundul de la Dinamo.