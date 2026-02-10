Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce a remarcat Florentin Petre după Dinamo – U Craiova 1-1: “Eram storși! Este cel mai puternic adversar pe care l-am întâlnit”. “Câinii” vor un ultim transfer! 

Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic la Dinamo, a recunoscut forța pe care o are U Craiova, după remiza din runda a 26-a de SuperLiga. Echipa din Ștefan cel Mare mai vrea un transfer.
Adrian Baciu
10.02.2026 | 11:10
Ce a remarcat Florentin Petre dupa Dinamo U Craiova 11 Eram storsi Este cel mai puternic adversar pe care lam intalnit Cainii vor un ultim transfer
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Florentin Petre despre U Craiova, după remiza cu Dinamo: ”Cel mai puternic adversar pe care l-am întâlnit”. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo și Universitatea Craiova, două dintre cele mai constante echipe din actualul sezon de SuperLiga, au remizat, scor 1-1, în etapa a 26-a. Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic, a scos în evidență forța oltenilor. Legenda din ”Groapă” admite că Musi, Cîrjan, Opruț și colegii săi au fost ”storși” la finalul întâlnirii.

Ce impresie i-a lăsat U Craiova lui Florentin Petre, secundul de la Dinamo, după remiza de pe Arena Națională: ”Cel mai puternic adversar”

În urma unui meci extrem de echilibrat disputat pe Arena Națională, Dinamo și Universitatea Craiova și-au împărțit punctele și momentele bune de joc. Golul lui Soro din minutul 51 a fost anulat de reușita lui Hamlawi (minutul 65). În urma acestei remize, ambele echipe își păstrează pozițiile în clasamentul din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, legenda ”câinilor”, Florentin Petre, în prezent ”secundul” lui Kopic, a făcut o analiză la sânge și cât se poate de onestă a partidei contra celor de la U Craiova. Fostul fundaș din ”Groapă” recunoaște că, luni seară, Dinamo s-a luptat cu un adversar de temut. În opinia lui Petre, Craiova are cea mai bună echipă din campionat.

”Din punctul meu de vedere a fost un meci mult peste media campionatului, cu două echipe bune. Știam că U Craiova joacă, știam presiunea pe care o să o pună pe joc. Foarte bine pregătiți din toate punctele de vedere, jucători cu calitate. Tactic vorbind, a fost un joc foarte frumos.

ADVERTISEMENT
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea...
Digi24.ro
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International

Din punctul nostru de vedere eram storși. Stăteam după meci și ne uitam unii la alții, atât noi cât și jucătorii stăteam. Pur și simplu nu aveam foarte multe lucruri de vorbit despre tot ceea ce s-a întâmplat, decât că a fost atitudine, a fost disciplină, tactică foarte bună a jucătorilor. 

ADVERTISEMENT
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus
Digisport.ro
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"

Să fim serioși. Craiova are cea mai bună echipă în momentul de față din SuperLiga. Foarte bine echilibrată, omogenă, cu jucători de calitate. S-au investit și mulți bani, jucători aduși pe milioane. Dar noi am făcut față fără nicio problemă, printr-un moment extraordinar de bun al jucătorilor noștri. Cu puțină atenție la Armstrong acolo, făceam 2-1, cred că aveam un avantaj mare.

Dar, ținând cont de joc, ținând cont de situații, ținând cont de adversari, ținând cont și de fazele care au fost, e un rezultat echitabil. Repet, din punctul meu de vedere, este cel mai puternic adversar pe care l-am întâlnit până acum”, spune Petre.

ADVERTISEMENT

“Câinii” vor un ultim transfer în această perioadă

Perioada de transferuri s-a încheiat, însă Dinamo nu ar spune nu unui jucător adus și în acest moment. Vorbim de fotbaliști liberi de contract. Florentin Petre admite că un atacant ar fi bun.

”Ce antrenor nu și-ar mai dori 2-3 jucători să vină să ajute la obiectivul pe care îl avem, jucători de calitate care să facă diferența. Dar, din punctul meu de vedere, ați văzut foarte bine că ne descurcăm cu ce avem. Nu se supără nimeni niciodată dacă într-adevăr mai vin 2-3 jucători.(n.r. ar fi bun un atacant?) Ne trebuie un număr 9 care să facă diferența, care să înscrie goluri multe”, mai spune secundul de la Dinamo.

Ce a remarcat Florentin Petre după Dinamo - U Craiova 1-1: “Eram storși! Este cel mai puternic adversar pe care l-am întâlnit”. “Câinii” vor un ultim transfer!

Analiștii Fanatik SuperLiga au întors pe toate fețele scandalul de la CFR –...
Fanatik
Analiștii Fanatik SuperLiga au întors pe toate fețele scandalul de la CFR – U Cluj. „El e mai vinovat”. Vochin, reacție uluitoare despre Pancu
A venit să semneze cu Steaua, a negociat cu Rapid și a ajuns...
Fanatik
A venit să semneze cu Steaua, a negociat cu Rapid și a ajuns la Dinamo! Povestea transferului care a zguduit fotbalul românesc
Fanatik SuperLiga, marți, 10 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 10 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de top după Dinamo – U Craiova
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
I-a avut patroni pe Becali, Rotaru și Varga și l-a numit pe 'cel...
iamsport.ro
I-a avut patroni pe Becali, Rotaru și Varga și l-a numit pe 'cel mai simpatic' dintre aceștia: 'E nebun în sensul bun, nu dus cu pluta, ci băiat cu cap!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!