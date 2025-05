Ce a reușit Catrinel Menghia la Cannes i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Detaliul neașteptat despre filmul ei de debut

Catrinel Menghia a făcut senzație la Cannes 2025, reușind ceva ce puțini anticipau. Debutul ei regizoral, ”Girasoli”, a fost nu doar aplaudat îndelung, ci și premiat, lăsând juriul și publicul fără replică. În spatele succesului se ascunde însă un detaliu neașteptat, care spune totul despre curajul și viziunea sa artistică.

Catrinel Menghia uimește la Cannes cu un debut regizoral neașteptat!

Catrinel Menghia nu mai este doar un nume sonor în lumea modei, ci și o revelație în cinematografie! , românca a surprins publicul și criticii deopotrivă cu debutul ei regizoral, ”Girasoli” – un film emoționant care a cucerit juriul și a fost distins cu un premiu important. Detaliul care a impresionat pe toată lumea? Povestea din spatele camerei și echipa neașteptată care a făcut totul posibil.

Top modelul internațional devenit actriță și regizoare a fost recompensat cu prestigiosul Starlight International Cinema Award pentru regie – Best Debut Film, pentru pelicula sa.

, – cunoscută și sub numele de Catrinel Marlon în Italia, l-a avut ca coproducător pe Cristian Mungiu, unul dintre cei mai apreciați cineaști români. Producția a impresionat atât publicul, cât și juriul, fiind considerată una dintre revelațiile acestei ediții de la Cannes.

„Girasoli” urmărește destinul a două tinere, Lucia și Anna, internate într-un spital psihiatric din anii ’60 – S. Therese of Lisieux –, fiecare luptând cu propriile traume și forme de captivitate. În centrul poveștii se află și Marie D’Amico, o psihiatra care încearcă să o salveze pe Lucia din mâinile sistemului și ale tratamentelor abuzive aplicate în instituție, potrivit sinopsisului oficial al filmului.

Scenariul filmului este scris de Catrinel Marlon, alături de Francesca Nozzolillo și Heidrun Schleef.

Catrinel Menghia, emoționată după premiul de la Cannes: „Un vis devenit realitate”

După succesul fulminant de la Cannes, Catrinel Menghia a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Regizoarea și-a exprimat recunoștința pentru premiile primite și a dedicat victoria echipei din spatele filmului Girasoli.

„”Girasoli” continuă să înflorească — și la fel și inima mea.

După ce am primit premiul @nastridargento pentru Cel mai bun debut regizoral și am fost selectată oficial pentru votul @premidavid, am onoarea profundă de a fi recompensată cu Starlight International Cinema Award la Cannes – Cel mai bun film de debut. @festivaldecannes

Acest vis devenit realitate este dedicat echipei mele extraordinare — actori, tehnicieni și tuturor sufletelor care au crezut în această poveste și mi-au fost alături.

Vă mulțumesc tuturor celor din întreaga lume care ați primit Girasoli cu inimi deschise. Iubirea voastră ne dă aripi să mergem mai departe.”, a fost textul pe care l-a scris Catrinel Marlon, fostă Menghia, despre filmul de debut, .