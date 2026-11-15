Ce a schimbat Hagi fundamental pentru victoria cu Polonia? Parțial, s-a schimbat pe el însuși. Analiza lui Ștefan Beldie

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România a jucat contra Poloniei cu o combinație între răutatea manifestată pe timpul lui Edward Iordănescu și luciditatea din multe momente ale mandatului lui Mircea Lucescu. Cum a fost posibil acum și n-a fost posibil în niciunul dintre meciurile anterioare?

Strict din perspectivă obiectivă, în primele meciuri ale acestei grupe, Hagi a produs un haos general atât în ceea ce privește strategia de alegere a primului 11, cât și în ceea ce privește modul în care a reacționat după ce situațiile din teren erau total defavorabile nouă.

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Acum însă, s-a prezentat la ora acestui joc cu Polonia având niște concluzii trase legate de unii jucători la care a renunțat și niște concluzii trase .

Hagi a acceptat că întâi trebuie să fim capabili să ne apărăm ca apoi să apucăm să atacăm

Astfel, ne-a oferit o linie de fund foarte tânără și capabilă să câștige dueluri fizice tari cu adversarii. Fundașii cu care am început meciul cu Polonia au fost Rațiu (28 de ani), Drăgușin (24 de ani), Coubiș (23 de ani) și Eissat (21 de ani).

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Este o medie de vârstă excelentă, dar este și un grup de jucători format din doi fotbaliști care joacă în campionate de top – La Liga și Serie A – și alți doi care joacă într-o competiție extrem de solicitantă și de validantă fizic – Championship.

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Iar de pe bancă a venit Matei Ilie, care, deși joacă într-un campionat mediu al Europei – Turcia –, are și el atuul vârstei (23 de ani) și al unei constituții fizice solide.

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Hagi fantazează în continuare după o posesie covârșitoare – „vreau să avem 70%…” –, dar România nu are cum să ajungă la astfel de performanțe dacă ar pierde meciuri pe bandă rulantă la scoruri umilitoare.

Hagi nu a renunțat totuși la tendința de a favoriza jucătorii pe care i-a crescut și care-i cunosc cerințele

Nu a fost de mirare că Cicâldău a fost titular, e unul dintre cei mai valoroși și în formă fotbaliști din campionatul intern, .

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Dar Băluță titular, care de asemenea a avut o evoluție bună, poate fi un prim semn al tendinței lui Hagi de a favoriza jucători pe care-i cunoaște și care-l cunosc. De asemenea, faimosul caz Ianis nu este doar o controversă legată de nepotism, ci și evidența unei încrederi aproape oarbe a selecționerului în calitățile fiului său.

Dacă ar fi vorba doar de promovarea cu orice preț a propriului copil, Hagi nu l-ar arunca pe Ianis în luptă în orice condiții, inclusiv în contextul presiunii supreme trăite la meciul cu Polonia.

Totuși, marea surpriză pentru mine a fost titularizarea lui Florinel Coman, care a făcut, de altfel, un meci pe alocuri remarcabil în condițiile în care de-a lungul timpului. Coman a scos o grămadă de faulturi, a fost insistent, a marcat un gol anulat corect de arbitru pentru un fault comis mai devreme pe traiectul fazei…

Era Coman de titularizat în contextul situației sale generale din Qatar?

Hagi a considerat că da, dar evident că nu s-a bazat doar pe forma de moment, ci mai ales pe ceea ce știe el, fotbalistic și nostalgic vorbind, despre Coman.

Hagi a avut și noroc cu polonezii, nu doar inspirația de a face schimbările potrivite

Spre deosebire de toate celelalte meciuri jucate în această grupă, la acest joc am avut în mod real și un mare noroc. Polonezii nu se pot lăuda că au avut cine știe ce ocazii, dar au avut, prin Lewandowski, ocazia de a deschide scorul în faza în care Hindrich a scos providențial cu piciorul.

Apoi, Cicâldău marchează primul gol al României la finalul unei faze în care își face preluarea cu ajutorul unui adversar și șutează spre poartă cu intenția de a trimite într-o direcție, dar mingea ajunge în alta. Întregul parcurs al balonului din momentul pasei lui Bîrligea implică multă șansă pentru noi și multă neșansă pentru adversar.

Care Bîrligea abia fusese introdus pe teren.

În fine, Hagi se pregătea să-l scoată pe Man chiar înainte ca acesta să marcheze al doilea gol al nostru. Era firesc să o facă pentru că atacantul nostru începuse să meargă pe teren în loc să alerge, dar întârzierea acelei schimbări a fost suficientă ca să ne aducă avantajul care ne-a asigurat victoria.

Noroc și inspirație.

Adică exact ceea ce i-a lipsit lui Hagi la toate meciurile anterioare din Liga Națiunilor.