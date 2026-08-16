Ce a schimbat Nuno Campos, cu adevărat, în jocul lui Dinamo? Cum l-a surprins tactic portughezul pe Daniel Pancu

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, însă succesul „alb-roșilor“ nu a venit fără momente în care Rapid a pus serioase probleme. Andrei Vochin a analizat în detaliu la FANATIK SUPERLIGA modul în care Nuno Campos și-a organizat echipa și a explicat ce soluție tactică a pregătit portughezul pentru construcția lui Dinamo. Jurnalistul a remarcat și felul în care Rapid a reușit să se adapteze după primele 30 de minute, dar consideră că diferența în derby a fost făcută și de prestația excelentă a portarului Bellaarouch.

Andrei Vochin a dezvăluit mutarea tactică pregătită de Nuno Campos: „Dacă nu te prinzi repede ce ai de făcut, poți fi surprins”

Nuno Campos a venit la Dinamo cu o idee clară pentru faza de construcție, iar Andrei Vochin a explicat cum încearcă portughezul să creeze superioritate în zona centrală. Jurnalistul consideră că Rapid a avut nevoie de aproximativ 30 de minute pentru a înțelege mecanismul și a găsi răspunsul potrivit, perioadă în care Dinamo a reușit să aibă posesia fără să creeze, însă, un pericol constant.

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„Nuno Campos a venit cu o idee interesantă, de a face construcția. Apoi, pe construcție, formează un pătrat prin aducerea jucătorilor de bandă, Cârjan și Armostrong, în zona centrală. Dacă nu te prinzi repede ce ai de făcut, poți fi surprins, în sensul în care trebuie să faci ceva, să egalezi numeric jucătorii din mijlocul terenului, Sincer să fiu, Rapidul nu a făcut asta în primele 30 de minute, n-au știut cum să se plaseze în mijlocul terenului. Fie încercau să ducă fundașul lateral acolo, fie extremele, Moruțan și Dobre, care trebuiau să intre mai mult spre mijloc. Nu au făcut asta în primele 30 de minute, iar Dinamo a ținut posesia fără să fie periculoasă. În momentul în care s-au prins de chestia asta și au venit spre mijlocul terenului și au fost mai agresivi, au interceptat pasele verticale pe care Dinamo le dădea, fie de la portar, fie de la fundașii centrali.

Având jucători în spate de data asta, de mijlocașii celor de la Dinamo zic, au fost puși în dificultate. Ocaziile Rapidului au venit pe recuperare, undeva pe la 40 de metri. Omul din spatele lui Armostrong a venit în presiune așa cum trebuia făcut, a fost mai rapid și a luat mingea. Poate da, în primele 30 de minute nu era obișnuit Armstrong să facă cineva așa, se trezea în mijlocul terenului singur. E un jucător enervant, pentru adversari e dificil să joci împotriva lui, enervează pe toată lumea. E genul de jucător de n-ai loc să iei o palmă de el“, a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA jurnalistul și consilierul lui Răzvan Burleanu, Andrei Vochin.

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Vochin, verdict după Rapid – Dinamo 0-1: „Dinamo a avut un portar în mare formă”

Andrei Vochin a analizat apoi și raportul dintre jocul celor două echipe și rezultatul final. Din perspectiva sa, ocaziile și cifrele meciului indică un avantaj important pentru Rapid, însă . Portarul a avut intervenții importante și a contribuit inclusiv la construcția echipei, Vochin considerând că „roș-albii” au găsit, în sfârșit, un goalkeeper capabil să le ofere siguranța de care au avut nevoie în ultimii ani.

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„Așa, ca rezultat, pot spune că nu e chiar corect. Mă gândeam că nici rezultatul de egalitate nu ar fi conform cu ceea ce s-a jucat. Într-un meci în care xG-ul e 2.25 la 0.36, trebuia să dai goluri. Doar că Dinamo a avut un portar în mare formă, iar acest Bellaarouch este un portar de care Dinamo nu a avut de mai bine de trei ani. Epassy avea experiență, dar nu știu dacă i-a scos de două ori anul trecut pe dinamoviști. Ajută mult și în jocul de picior, dovadă că-l folosesc destul de des. Când nu coboară Mărginean alături de fundașii centrali, atunci se joacă cu portarul foarte mult. Au încredere în el“, a adăugat Andrei Vochin.