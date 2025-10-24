Sport

Ce a scris Horațiu Feșnic în raport! De ce a fost, de fapt, eliminat Roche în două minute pe finalul meciului Csikszereda – Petrolul

Roche a fost eliminat pentru două cartonaşe galbene luate în 2 minute în meciul Csikszereda - Petrolul 1-1. FANATIK a aflat ce a scris Horaţiu Feşnic în raportul de joc.
Marian Popovici
24.10.2025 | 20:58
Ce a scris Horatiu Fesnic in raport De ce a fost de fapt eliminat Roche in doua minute pe finalul meciului Csikszereda Petrolul
EXCLUSIV FANATIK
Ce a scris Horațiu Feșnic în raport! De ce a fost, de fapt, eliminat Roche în două minute în finalul meciului Csikszereda - Petrolul. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Csikszereda şi Petrolul au remizat, scor 1-1, în debutul etapei a 14-a din SuperLiga. Finalul de meci a fost nebun, ciucanii ratând un penalty prin Szalay în minutul 90. Roche a fost eliminat pentru două cartonaşe galbene încasate în miunutele 89 şi 90+1.

Ce a scris Horațiu Feșnic în raport după eliminarea lui Roche

FANATIK a aflat ce a scris Horaţiu Feşnic în raport, prin care explică cele două avertismente pe care le-a acordat fotbalistului de la Petrolul. „Lupii” au pus tunurile pe arbitru, spunând că decizia a fost exagerată.

ADVERTISEMENT

„Ambele cartonașe galbene au fost acordate pentru proteste prin vorbe și gesturi”, a scris Feşnic în raport. Acesta este şi motivul pentru care Eugen Neagoe a fost avertizat, la rândul său, cu cartonaş galben.

În minutul 89 Roche a fost avertizat pentru proteste şi pentru vorbele urâte aruncate după acordarea loviturii de pedeapsă. Al doilea a venit în minutul 90+1 pentru că s-a bucurat ostentativ după penalty-ul irosit.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în...
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național

Eugen Neagoe a criticat arbitrajul după Csikszereda – Petrolul 1-1

Eugen Neagoe l-a criticat pe Horaţiu Feşnic, spunând că nu înţelege cum jucătorul său a văzut al doilea cartonaş galben, după ratarea penalty-ului de către cei de la Csikszereda. În opinia lui Neagoe, arbitrul a dat dovadă de exces de zel chiar şi la avertismentul pe care l-a încasat el:

ADVERTISEMENT
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai...
Digisport.ro
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe

„Nu știu cum s-a judecat acea fază, nu știu cum i s-a dat al doilea cartonaș galben lui Roche. Eu nu am zis absolut nimic, nu am jignit. Întrebați tușierul, n-am spus o vorbă urâtă tot meciul!

Vine și-mi dă cartonaș că am depășit puțin perimetrul… păi, l-am văzut pe Simeone care trece doi-trei metri! Acum n-am zis nimic, efectiv nimic! Mi se pare totuși prea ușor așa, nu suntem arestați. Și cei arestați au voie să vorbească. N-am jignit brigada sub nicio formă, dar foarte ușor mi-a dat cartonașul”, a spus Neagoe la final.

ADVERTISEMENT

 Roche ratează meciul cu liderul SuperLigii

Csikszereda şi Petrolul sunt pe locurile 13, respectiv 14, în SuperLiga, cu câte 13 puncte fiecare. A mai rămas o singură etapă de disputat din turul sezonului regulat şi cele două formaţii speră să iasă cât mai rapid din subsol.

Pentru cartonaşul roşu încasat cu Csikszereda, Roche va lipsi în ultima etapă a turului, în duelul dintre Petrolul şi FC Botoşani. Moldovenii sunt liderii surpriză ai SuperLigii, după primele 13 etape.

  • 28 de ani are Yohan Roche
  • 350.000 de euro este cota de piaţă a fundaşului francez
De ce nu e Karakomo nici rezervă la FC Argeș – Dinamo. Ce...
Fanatik
De ce nu e Karakomo nici rezervă la FC Argeș – Dinamo. Ce s-a întâmplat cu jucătorul „câinilor”. Exclusiv
Geniul Nicolae Dobrin, eroul unui fabulos Dinamo – FC Argeș 3-4, ce a...
Fanatik
Geniul Nicolae Dobrin, eroul unui fabulos Dinamo – FC Argeș 3-4, ce a adus titlul în Trivale. Cum l-a „adormit” pe Cornel Dinu
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea....
Fanatik
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce...
iamsport.ro
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce și-au împărțit lovituri: 'Am rămas surprins!' Stelistul a dat același răspuns
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!