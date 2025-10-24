Ce a scris Horațiu Feșnic în raport! De ce a fost, de fapt, eliminat Roche în două minute pe finalul meciului Csikszereda – Petrolul

ADVERTISEMENT

Csikszereda şi Petrolul au remizat, . Finalul de meci a fost nebun, ciucanii ratând un penalty prin Szalay în minutul 90. Roche a fost eliminat pentru două cartonaşe galbene încasate în miunutele 89 şi 90+1.

Ce a scris Horațiu Feșnic în raport după eliminarea lui Roche

FANATIK a aflat ce a scris Horaţiu Feşnic în raport, prin care explică cele două avertismente pe care le-a acordat fotbalistului de la Petrolul. „Lupii” au pus tunurile pe arbitru, spunând că decizia a fost exagerată.

„Ambele cartonașe galbene au fost acordate pentru proteste prin vorbe și gesturi”, a scris Feşnic în raport. Acesta este şi motivul pentru care , la rândul său, cu cartonaş galben.

În minutul 89 Roche a fost avertizat pentru proteste şi pentru vorbele urâte aruncate după acordarea loviturii de pedeapsă. Al doilea a venit în minutul 90+1 pentru că s-a bucurat ostentativ după penalty-ul irosit.

Eugen Neagoe a criticat arbitrajul după Csikszereda – Petrolul 1-1

Eugen Neagoe l-a criticat pe Horaţiu Feşnic, spunând că nu înţelege cum jucătorul său a văzut al doilea cartonaş galben, după ratarea penalty-ului de către cei de la Csikszereda. În opinia lui Neagoe, arbitrul a dat dovadă de exces de zel chiar şi la avertismentul pe care l-a încasat el:

„Nu știu cum s-a judecat acea fază, nu știu cum i s-a dat al doilea cartonaș galben lui Roche. Eu nu am zis absolut nimic, nu am jignit. Întrebați tușierul, n-am spus o vorbă urâtă tot meciul!

Vine și-mi dă cartonaș că am depășit puțin perimetrul… păi, l-am văzut pe Simeone care trece doi-trei metri! Acum n-am zis nimic, efectiv nimic! Mi se pare totuși prea ușor așa, nu suntem arestați. Și cei arestați au voie să vorbească. N-am jignit brigada sub nicio formă, dar foarte ușor mi-a dat cartonașul”, a spus Neagoe la final.

Roche ratează meciul cu liderul SuperLigii

Csikszereda şi Petrolul sunt pe locurile 13, respectiv 14, în SuperLiga, cu câte 13 puncte fiecare. A mai rămas o singură etapă de disputat din turul sezonului regulat şi cele două formaţii speră să iasă cât mai rapid din subsol.

Pentru cartonaşul roşu încasat cu Csikszereda, Roche va lipsi în ultima etapă a turului, în duelul dintre Petrolul şi FC Botoşani. Moldovenii sunt liderii surpriză ai SuperLigii, după primele 13 etape.