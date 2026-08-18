Ce a scris Horațiu Feșnic în raportul de arbitraj despre furia lui Daniel Pancu. Antrenorul Rapidului riscă până la 6 etape de suspendare

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Daniel Pancu (49 de ani) a fost eliminat de Horațiu Feșnic în derby-ul Rapid – Dinamo, după ce antrenorul giuleștenilor a avut un exces de furie din cauza faptului că arbitrul „central” a oprit jocul după o intrare dură la Alex Musi, care se putea solda cu o accidentare serioasă. FANATIK a aflat ce a scris Feșnic în raportul de arbitraj.

Ce a scris Horațiu Feșnic în raportul de arbitraj după eliminarea lui Daniel Pancu din Rapid – Dinamo 0-1

În minutul 53 al derby-ului de pe Giulești, în urma unei intrări dure la Alex Musi, Daniel Pancu a răbufnit la adresa arbitrului, susținând că a oprit jocul fără motiv într-un moment favorabil al echipei sale. Antrenorul Rapidului abia a putut fi ținut de secunzii săi, însă el tot a depășit spațiul tehnic.

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, ceea ce înseamnă că va sta în tribune la meciurile cu Petrolul și Universitatea Craiova. FANATIK a aflat motivul pentru care Horațiu Feșnic În raportul de arbitraj, „centralul” a specificat că l-a eliminat pe antrenorul Rapidului pentru proteste vehemente și pătrundere pe suprafața de joc.

Daniel Pancu va intra la judecata Comisie de Disciplină a FRF în această săptămână și nu este exclus ca pedeapsa pe care o va primi să fie mult mai drastică, de până la 6 etape, așa cum se specifică în Art. 68, alin. 1 al raportului disciplinar: „Dacă antrenorul a intrat pe teren fără încuviințarea arbitrului pentru a protesta/perturba jocul, el va fi sancționat cu «suspendare de la 2 la 6 jocuri»”.

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Cum a comentat Cristi Balaj, fostul arbitru FIFA, eliminarea lui Daniel Pancu

În exclusivitate pentru FANATIK, Cristi Balaj a comentat faza eliminării lui Daniel Pancu. în ceea ce privește oprirea eronată a meciului în urma contactului dintre Musi și Vulturar, însă nu contestă faptul că Pancu nu ar fi trebuit să fie eliminat în urma reacției sale total exagerate.

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„Una peste alta a fost un arbitraj bun. Un meci cu un singur gol, dar au fost anumite situații interesante de joc. Din păcate, acea fază nu a avut un management inspirat. Nu o numim neapărat o greșeală, dar a fost o lipsă de inspirație, de diplomație a arbitrului.

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La acest nivel este mai greu de acceptat, deoarece vorbim de un arbitru FIFA. Regula este ca arbitrii să intervină atunci când sunt accidentări grave: fracturi, vedem sânge, loviri la cap, comoții. Atunci arbitrul trebuie să intervină imediat. În situația noastră, avem un jucător care inițial a primit îngrijiri medicale la mijlocul terenului, apoi a primit îngrijiri medicale la marginea terenului la picior. Clar, accidentarea nu era foarte gravă, a intrat pe picioarele lui. În momentul când a văzut că echipa lui pierde posesia imediat și echipa adversă, Rapid, urmează să dezvolte un atac s-a așezat din nou pe terenul de joc, la mijlocul terenului, simulând, arătând că are în continuare probleme la acel picior”, a început analiza Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu, apel către Comisia de Disciplină

Deși Pancu riscă până la 6 etape de suspendare, în opinia președintelui Rapidului, Victor Angelescu, în urma iureșului din derby: „Daniel e important pe bancă, jos, dar a fost și în tribună și a reușit să-și transmită ideile. Am discutat cu el după meci. Toată lumea îl cunoaște pe Daniel, se știe că trăiește meciurile la maximum, iar acea fază, cu eliminarea, putea fi evitată. Domnul Feșnic a arbitrat bine, dar la acea fază nu trebuia oprit meciul. La noi din tribune s-a văzut bine. Musi s-a dus la margine, s-a dat cu spray, apoi a mai mers doi metri și s-a aruncat la pământ. Noi eram în atac…Și Daniel putea să aibă o reacție care să nu-i aducă acel roșu, dar asta este, o să ne lipsească la Ploiești.

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Nu a făcut mare lucru, a intrat doar în teren, nu ar avea de ce să-i dea mai mult de una sau două etape. Vom vedea ce va decide comisia. E foarte important să fie pe bancă, el transmite multe în timpul partidelor. Pentru nimeni nu e plăcut să nu ai antrenor. Acum mergem mai departe și, până la urmă, poate transmite ce trebuie și înainte de meci“, a declarat Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.