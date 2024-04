Ce a scris Ovidiu Hațegan în raportul oficial de arbitraj despre faza horror cu Homawoo și Luca Mihai. Dialog halucinant cu Șfaițer. Exclusiv

Ovidiu Hațegan a luat o decizie inexplicabilă după ce . Horia Ivanovici a dezvăluit ce a scris „centralul” în raportul oficial de arbitraj, iar Cornel Șfaițer a dezvăluit ce dialog halucinant a purtat cu acesta.

Ovidiu Hațegan, dialog halucinant cu Șfaițer: „Am schimbat câteva cuvinte, eram nervos”

Arbitrajul lui Ovidiu Hațegan din Dinamo – Poli Iași, scor 1-0, i-a surprins pe toți, însă nu într-un mod pozitiv. „Centralul” nu l-a eliminat pe Homawoo după o intrare dură la Luca Mihai, iar fotbalistul moldovenilor încă este internat.

Cornel Șfaițer a intrat la FANATIK SUPERLIGA și l-a făcut praf pe Ovidiu Hațegan, după prestația de pe „Arcul de Triumf”. Oficialul trupei din Copou a dezvăluit și ce discuție a avut cu arbitrul la pauza confruntăriii.

„Nu putem să îl protejăm că a avut o zi slabă, joc modest. Ovidiu este medic, asta este cel mai grav și a fost aproape de fază. Copilul sângera la impact, nu ai voie să nu dai roșu la o asemenea fază, asta este cel mai dureros pentru mine.

La pauză chiar am coborât pentru băieți, să îi încurajez. Foarte rar am coborât la vestiare, dar aveau nevoie de încurajare, i-am văzut dărâmați. Am schimbat câteva cuvinte cu Hațegan, eram prea nervos. Mi-a spus să stau liniștit.

Ce m-a deranjat cel mai mult a fost faza înaintea cartonașului roșu la Bouhenna. A fost o fază la mijlocul terenului în care Bouhenna a primit un cot la tâmplă, iar acum e umflat. Nu s-a dat nici galben, după a luat el roșu.

Eram agitat și am avut un schimb de cuvinte cu dânsul, nu cred că avea nevoie de asta Ovidiu Hațegan. Vrea să revină din nou în fotbalul european, dar asemenea prestații îl vor trage în jos”, a spus Cornel Sfaițer.

Ce a scris Ovidiu Hațegan în raportul oficial de arbitraj despre faza horror cu Homawoo și Luca Mihai

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce a scris Ovidiu Hațegan în raportul oficial al meciului. Experimentatul „central” din România a spus că stoperul celor de la Dinamo .

„Jucătorul cu numărul 28 de la echipa gazdă atacă imprudent , decizie: cartonaș galben”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, show-ul este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

