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Edi Iordănescu, noul antrenor principal al lui Watford, a debutat pe banca tehnică a echipei. Antrenorul român a obținut primul punct într-o partidă din etapa a 18-a din Championship, încheiată 0-0 cu Derby, iar presa a scris imediat despre rezultatul scos de fostul selecționer al României.

Cum a fost privit de jurnaliștii britanici punctul obținut de Edi Iordănescu la debutul pentru Watford

miercuri, 25 noiembrie. Ulterior, tehnicianul român a susținut , precum și . Sâmbătă, 28 noiembrie, a venit rândul . A fost o remiză, cu 0-0, pe terenul celor de la Derby County, ultima clasată. „Viespile” au avut șansa de a câștiga pe final, dar tabela de marcaj a rămas nemodificată. Presa din Anglia a scris imediat după rezultatul final, păstrând un ton obiectiv, față de după meci.

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„Edward Iordănescu și-a început mandatul de antrenor principal al echipei Watford cu un punct obținut cu multă luptă împotriva echipei Derby. Ambele echipe au avut ocazii pe Pride Park, iar „Viespile” au reușit să nu primească gol în deplasare pentru prima dată în acest sezon”, a notat .

a scos în evidență cum elevii lui Edi Iordănescu s-au reorganizat după golul anulat al gazdelor. „”Berbecii” au văzut cum un gol marcat în prima repriză a fost anulat, după ce s-a considerat că Lars-Jorgen Salvesen a comis un fault înainte de a trimite mingea în poarta lui Ravaglia. Această situație periculoasă a dus la o analiză a apărării oaspeților, dar aceștia și-au revenit și au reușit să obțină un punct pe care l-au dus acasă în Hertfordshire, în ceea ce a fost primul lor meci sub conducerea noului antrenor Edward Iordănescu”. a subliniat că „Derby a avut ocaziile mai bune într-o după-amiază ploioasă și mohorâtă, care reflecta situația dificilă a celor două echipe”.

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Remiza nu a adus prea multe pentru cele două formații, aflate într-o situație extrem de delicată până acum în acest sezon. „Sâmbătă, la Pride Park Stadium, Derby County a fost nevoită să împartă punctele într-un meci încheiat cu scorul de 0-0 împotriva echipei Watford”, a titrat și

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Ce urmează pentru Edi Iordănescu

Watford are 16 puncte după 18 etape. „Viespile” ocupă momentan locul 20, iar etapa viitoare, sâmbătă, 5 decembrie, vor juca cu vecina de clasament: Millwall. Meciul se va juca acasă la Watford, fluierul de start urmând să fie dat la 14:30. Millwall are doar 2 puncte peste și ocupă poziția a 19-a. Ultima dată când s-au întâlnit direct în campionat, Millwall se impunea cu 2-0 chiar pe „Vicarage Road”. Meciul respectiv s-a consumat pe 17 ianuarie 2026.