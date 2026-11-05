Ce a scris presa din Albania după Universitatea Craiova – Egnatia 2-0

Universitatea Craiova a învins pe Egnatia, pe ”Ion Oblemenco”, în etapa a treia din faza principală a Conference League, 2-0. Victoria care i-a urcat pe olteni pe locurile de calificare în fazele eliminatorii a fost atent urmărit de presa de la Tirana.
La finalul partidei de pe Ion Oblemenco, jurnaliștii albanezi, de la Sport Ekspres, au analizat prestația celor două echipe și au recunoscut superioritatea oltenilor din duelul direct: ”Egnatia nu a reușit să-i facă față Universității Craiova în deplasare. Campioana Albaniei a pierdut cu scorul de 2-0, în cea de-a treia partidă din Conference League”. Mai mult, golurile marcate de elevii lui Filipe Coelho au fost îndeajuns încât să tranșeze soarta partidei: ”Golul marcat de Ciclădău în minutul 24 și de Bancu în minutul 32 a închis povestea acestui meci, fără a lăsa nicio speranță campioanei Albaniei”.
Presa de la Tirana crede că lipsa de reactivitate a campioanei Albaniei a fost cauzată de absențele din lotul lui Deda. Totuși, aceștia s-au declarat mulțumiți de evoluția echipei, din startul partidei de pe ”Ion Oblemenco”: ”Absențele lui Gruda și Sota și-au pus amprenta asupra jocului, în timp ce cele două goluri marcate în prima repriză au decis soarta întâlnirii. Cu toate acestea, prestația lui Egnatia a fost foarte bună, începutul meciului vorbind pentru echipa noastră în ciuda mai multor ocazii irosite”.
Egnatia a rămas fără victorie în faza principală a Conference League. Campioana Albaniei ocupă locul 26 din 32, cu două puncte obținute. Trupa lui Nevil Dede a remizat împotriva lui Midtyjlland, 1-1. Același rezultat l-a obținut cu cealaltă echipă daneză din competiție, Aarhus. Pentru Egnatia, urmează, pe 26 noiembrie, duelul contra lui Lincoln Red Imps, de pe teren propriu.
Succesul de pe teren propriu a urcat ”Leii din Bănie” până pe locul 8 în clasamentul general al Conference League, cu 7 puncte. Pe lângă succesul cu Egnatia, celelalte 4 puncte au fost obținute dintr-o remiză cu Getafe, 1-1, și o victorie împotriva andorrezilor de la Inter d’Escaldes, 3-1. Totuși, greul de abia acum începe pentru Universitatea Craiova:
După jumătate din programul fazei principale a Conference League, Universitatea Craiova are șanse serioase de a obține calificarea în rundele eliminatorii. Conform Football Meets Data, oltenii au 98.7% șanse de a termina în primele 24 de echipe (calificare în play-off) și 18.2% șanse de a se clasa pe unul dintre primele opt poziții și a se califica automat în optimile de finală ale Conference League.