Sport

Ce a scris presa din Albania după Universitatea Craiova – Egnatia 2-0

Gabriel Neagu
06.11.2026 | 01:11
Ce a scris presa din Albania dupa Universitatea Craiova Egnatia 20
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Presa din Albania a lăudat pe Universitatea Craiova după victoria cu Egnatia 2-0. sursa foto: sportpictures
Jurnaliștii din Albania au analizat partida de pe ”Ion Oblemenco”. După succesul din Bănie, Universitatea Craiova are șanse reale de calificare în primăvara europeană.
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Universitatea Craiova a învins pe Egnatia, pe ”Ion Oblemenco”, în etapa a treia din faza principală a Conference League, 2-0. Victoria care i-a urcat pe olteni pe locurile de calificare în fazele eliminatorii a fost atent urmărit de presa de la Tirana.

Jurnaliștii din Albania au lăudat pe Universitatea Craiova după victoria cu Egnatia 2-0

La finalul partidei de pe Ion Oblemenco, jurnaliștii albanezi, de la Sport Ekspres, au analizat prestația celor două echipe și au recunoscut superioritatea oltenilor din duelul direct: ”Egnatia nu a reușit să-i facă față Universității Craiova în deplasare. Campioana Albaniei a pierdut cu scorul de 2-0, în cea de-a treia partidă din Conference League”Mai mult, golurile marcate de elevii lui Filipe Coelho au fost îndeajuns încât să tranșeze soarta partidei: ”Golul marcat de Ciclădău în minutul 24 și de Bancu în minutul 32 a închis povestea acestui meci, fără a lăsa nicio speranță campioanei Albaniei”.

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Presa de la Tirana crede că lipsa de reactivitate a campioanei Albaniei a fost cauzată de absențele din lotul lui Deda. Totuși, aceștia s-au declarat mulțumiți de evoluția echipei, din startul partidei de pe ”Ion Oblemenco”: ”Absențele lui Gruda și Sota și-au pus amprenta asupra jocului, în timp ce cele două goluri marcate în prima repriză au decis soarta întâlnirii. Cu toate acestea, prestația lui Egnatia a fost foarte bună, începutul meciului vorbind pentru echipa noastră în ciuda mai multor ocazii irosite”.

Egnatia a rămas fără victorie în faza principală a Conference League. Campioana Albaniei ocupă locul 26 din 32, cu două puncte obținute. Trupa lui Nevil Dede a remizat împotriva lui Midtyjlland, 1-1. Același rezultat l-a obținut cu cealaltă echipă daneză din competiție, Aarhus. Pentru Egnatia, urmează, pe 26 noiembrie, duelul contra lui Lincoln Red Imps, de pe teren propriu.

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Universitatea Craiova a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în primăvara europeană

Succesul de pe teren propriu a urcat ”Leii din Bănie” până pe locul 8 în clasamentul general al Conference League, cu 7 puncte. Pe lângă succesul cu Egnatia, celelalte 4 puncte au fost obținute dintr-o remiză cu Getafe, 1-1, și o victorie împotriva andorrezilor de la Inter d’Escaldes, 3-1. Totuși, greul de abia acum începe pentru Universitatea Craiova:

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După jumătate din programul fazei principale a Conference League, Universitatea Craiova are șanse serioase de a obține calificarea în rundele eliminatorii. Conform Football Meets Data, oltenii au 98.7% șanse de a termina în primele 24 de echipe (calificare în play-off) și 18.2% șanse de a se clasa pe unul dintre primele opt poziții și a se califica automat în optimile de finală ale Conference League.

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