Ce a scris presa din Austria după victoria României: „Dramă la București!”. Bosniacii s-au bucurat, remarcă acidă a ungurilor

Reacțiile din presa internațională, după victoria României cu Austria, 1-0, nu au întârziat să apară. Jurnaliștii din Ungaria, Austria sau Bosnia au venit imediat cu concluziile.
Mihai Alecu
13.10.2025 | 01:31
Ce a scris presa din Austria dupa victoria Romaniei Drama la Bucuresti Bosniacii sau bucurat remarca acida a ungurilor
Reacția presei internaționale după victoria României cu Austria

Naționala României rămâne în cursa pentru calificarea la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada, iar jurnaliștii străini au tras imediat concluziile după victoria tricolorilor, 1-0, cu Austria.

Ce scrie presa din Ungaria după ce România a bătut Austria în prelungiri și speră în continuare la Cupa Mondială

Presa din Ungaria a remarcat prestația României, însă notează că elevii lui Mircea Lucescu se mulțumeau și cu egalul, în contextul ultimelor minute în care nu au mai forțat. Totuși, maghiarii notează că faza care a adus victoria a fost una foarte bine lucrată de Hagi și Ghiță.

„După o primă repriză fără goluri, a doua a început cu o ocazie austriacă: șutul lui Marcel Sabitzer a fost apărat genial de Ionuț Radu. Apoi, în minutul 60, cea mai mare ocazie a României a venit la șutul lui Valentin Mihăilă, care a lovit bara. La scurt timp după aceea, Andrei Rațiu i-a oferit lui Alexander Schlager emoții cu un șut plasat după ce a recuperat sus mingea, însă portarul austriac a fost la post.

În ciuda evoluției bune, românii au fost mai îngrijorați de remiză, dar chiar la finalul meciului, în minutul 95, după o lovitură liberă reușită, insistența a dat roade: Virgil Ghiță a marcat cu capul golul victoriei gazdelor din centrarea din dreapta a lui Ianis Hagi”, au scris jurnaliștii maghiari de la Nemzeti Sport.

Reacția presei din Austria în urma meciului cu România. Concluzia amară trasă după partida din preliminariile Cupei Mondiale

Jurnaliștii din Austria au fost și ei corecți în analiza scurtă pe care au făcut-o și au remarcat că naționala condusă de Ralf Rangnick nu a fost la nivelul așteptărilor.

„Echipa Austriei este din nou cu picioarele pe pământ! În cea de-a șasea apariție în calificările pentru Cupa Mondială, echipa austriacă are cea mai slabă prestație de până acum și este pedepsită prompt cu o înfrângere în ultimul minut în România”, au notat jurnaliștii austrieci de la Laola1.at.

Nici presa din Bosnia nu s-a ferit de cuvinte și a titrat: „Dramă la București, un șoc pentru Austria! Bosnia are totul la mâna ei”, după care a punctat că naționala lor are șanse de a merge la Cupa Mondială de pe prima poziție.

„În Grupa H a calificărilor la Cupa Mondială 2026, selecționatele României și Austriei și-au măsurat forțele, iar acest meci a fost foarte important pentru Bosnia și Herțegovina. La finalul unui meci foarte greu, rezultatul a fost 1-0 pentru România, ceea ce lasă șansa Bosniei de a se califica direct la Cupa Mondială din 2026”, au scris și jurnaliștii bosniaci de la SportSport.ba.

