Ce a scris presa din Bosnia după golul marcat de Lukic în meciul cu Canada: „La locul potrivit!”

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Jovo Lukic (27 de ani), atacantul lui U Cluj, a deschis scorul în minutul 21 al meciului Canada – Bosnia, disputat vineri seară, ora României, la Toronto, deschiderea Grupei B de la Campionatul Mondial. A fost primul gol marcat de el la naționala țării sale. De asemenea, a fost prima reușită a bosniacilor la turneul final mondial după 12 ani, de la competiția din 2014 din Brazilia, întrucât această echipă nu s-a mai calificat la CM de atunci și până acum.

Ce a scris presa din Bosnia după golul marcat de Jovo Lukic cu Canada

Lukic a devenit astfel primul jucător străin din campionatul României care marchează la Cupa Mondială. Totodată, este primul fotbalist din întrecerea noastră internă care punctează la Mondial din 1994 încoace, de când Ilie Dumitrescu, legitimat la Steaua la acea vreme, reușea același lucru. În acest meci contra Canadei, jucătorul de la U Cluj a fost titularizat în locul vedetei Edin Dzeko, cel care a acuzat anumite probleme medicale în contextul acestei partide.

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în urma unui corner executat de pe partea dreaptă și o deviere la prima bară a lui Kolasinac. Astfel, jurnaliștii au apreciat în primul rând prezența sa de spirit de la faza respectivă. „Fostul atacant central al echipei Borac, Jovo Lukic, și-a făcut debutul la Cupa Mondială, și în ce fel! El a fost inclus în primul 11 ​​împotriva Canadei deoarece Edin Dzeko nu își revenise după o accidentare la umăr și a marcat primul gol pentru Bosnia și Herțegovina la Cupa Mondială din acest an în minutul 21. După o lovitură de colț executată de Bašić, mingea a fost trimisă cu capul de Kolasinac, iar Lukić a fost la locul potrivit și a înscris. A fost primul său gol pentru naționala Bosniei și Herțegovina”, au notat jurnaliștii bosniaci de la

Unde a început Jovo Lukic fotbalul

De asemenea, cu această ocazie fără îndoială cu totul specială pentru fotbalistul din SuperLiga, sursa citată a făcut și un scurt istoric al vieții și carierei sale de până acum, cu o mențiune inclusiv pentru aventura lui, nefericită ce e drept, de la Universitatea Craiova: „Lukić s-a născut în 1998 și este fiul celebrului fotbalist Mitar Lukić din Modrica.

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Jovo și-a început cariera la Modrica, apoi a jucat la Sloga din Doboj, iar apoi a strălucit la Krupa, de unde a ajuns la Borac, petrecând și un sezon sub formă de împrumut la Zvijezda Gradačac. La Universitatea Craiova, a jucat în sezonul 2024 – 2025, iar anul trecut a jucat pentru Universitatea Cluj, marcând 18 goluri și fiind golgheterul campionatului românesc”.

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Golul lui Lukic i-a încântat pe analiștii englezi

Stephen Warnock, fost internațional englez, în prezent expert BBC, a scos în evidență în mod special faptul că bosniacii au reușit să marcheze printr-o shemă destul de simplă, încercată de altfel de ei de mai multe ori pe parcursul primei reprize: „Am vorbit despre primul contact și acela este primul contact. Jovo Lukic cu o lovitură de cap bună, o lovitură de cap ușoară. Cea mai simplă atingere. Jesse Marsch (n.r. selecționerul Canadei) nu va fi deloc încântat. Patru lovituri fixe acum în care Bosnia a făcut primul contact”.