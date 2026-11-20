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Tragerea la sorți a barajelor din Liga Națiunilor, care a stabilit că România va întâlni Estonia, a provocat reacții în presa de la Tallinn. Jurnaliștii estonieni au analizat naționala pregătită de Gheorghe Hagi, au remarcat problemele defensive ale „tricolorilor” și au prezentat principalele nume din lotul României. Publicația Soccernet.ee a ales un titlu spectaculos, „Familia Hagi vine la Tallinn!”, în timp ce Delfi Sport a recunoscut că România pornește cu prima șansă în această confruntare.

„Familia Hagi vine la Tallinn!”. Reacția presei din Estonia după tragerea la sorți

, iar confruntarea cu Estonia a intrat imediat în atenția jurnaliștilor din țara baltică. Publicația Soccernet.ee a acordat un spațiu important prezentării naționalei României și a pus accentul pe legătura dintre selecționerul Gheorghe Hagi și căpitanul echipei, Ianis Hagi. Estonienii au ales un titlu sugestiv, făcând referire la una dintre cele mai cunoscute familii din fotbalul românesc.

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„Familia Hagi vine la Tallinn. Estonia luptă pentru promovare împotriva României. Regenerarea unei echipe fără vedete, dinamite politice sau Maradona din Carpați”, au scris jurnaliștii de la

Presa din Estonia a analizat și parcursul României de la instalarea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică. Deși au remarcat capacitatea ofensivă a „tricolorilor”, jurnaliștii au atras atenția asupra numărului mare de goluri încasate și asupra dificultăților întâmpinate de selecționer în încercarea de a găsi echilibrul echipei.

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„Deși a marcat destul de mult, România a primit nu mai puțin de 16 goluri sub conducerea lui Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist din istoria țării. A preluat România în luna aprilie, dar nu a găsit echilibrul necesar”, a continuat materialul.

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Gică Hagi, elogiat de presa estoniană: „Nu va mai apărea prea curând un fotbalist ca el!”

Dincolo de criticile privind rezultatele actualei reprezentative, jurnaliștii estonieni au avut cuvinte de laudă pentru cariera de fotbalist a lui Gheorghe Hagi. Aceștia l-au prezentat drept cel mai important nume din istoria fotbalului românesc și a amintit porecla care l-a făcut celebru în întreaga lume, „Maradona din Carpați”.

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„În schimb, la Europene, România a avut o prezență constantă, calificându-se o dată la două ediții. Fotbalist mai cunoscut decât Hagi, supranumit «Maradona din Carpați», nu există în istoria fotbalului românesc și nici nu va mai apărea prea curând”, au notat jurnaliștii estonieni.

Estonienii au trecut în revistă și câțiva dintre cei mai importanți fotbaliști aflați la dispoziția lui Gheorghe Hagi. Jurnaliștii au remarcat că, deși România traversează o perioadă complicată, lotul cuprinde jucători care evoluează în campionate importante ale Europei.

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„Cu toate acestea, pe lângă selecționer, lotul României este format din jucători care evoluează în campionate puternice. Radu Drăgușin la Fiorentina, în timp ce atacantul Daniel Bîrligea evoluează la Frosinone, una dintre marile surprize din fotbalul italian. Mai este și mijlocașul experimentat Răzvan Marin, care a împărțit terenul cu Ragnar Klavan în perioada în care evolua la Cagliari, ajuns, între timp, la AEK Atena”, se mai arată în articol.

Un alt aspect remarcat de presa estoniană este prezența lui Ianis Hagi în postura de căpitan al naționalei României. Jurnaliștii au subliniat că mijlocașul ofensiv de la Alanyaspor este fiul selecționerului Gheorghe Hagi, o situație care a inspirat și titlul articolului.

„Fundașul lateral Rațiu este titular de bază la Rayo Vallecano, iar banderola de căpitan este purtată de fiul selecționerului, Ianis Hagi, mijlocaș ofensiv care joacă în prima ligă turcă, la Alanyaspor”, au completat estonienii.

Presa estoniană recunoaște: „România e cel mai dificil adversar!”

De asemenea, și publicația Delfi Sport a reacționat după stabilirea adversarei Estoniei din . Spre deosebire de analiza amplă realizată de Soccernet.ee, jurnaliștii de la Delfi au pus accentul pe dificultatea confruntării și au recunoscut că România va porni favorită: „Tragere la sorți dificilă. Naționala va întâlni România în baraj, iar ei vor porni cu prima șansă”, au scris cei de la .

Și jurnaliștii de la sport.postimees.ee au reacționat după tragerea la sorți a barajelor din Liga Națiunilor, punând accentul pe importanța confruntării pentru fotbalul estonian: „Naționala masculină de fotbal a Estoniei va întâlni România în luna martie. Dacă Estonia va câștiga această dublă confruntare, va promova pentru prima dată în istorie în Liga B a Ligii Națiunilor. Este cel mai dificil adversar, dar asta nu ne schimbă obiectivul”, au scris cei de la .