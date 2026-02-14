Ce a scris presa din Italia despre Cristi Chivu după Inter – Juventus 3-2, cea mai mare victorie din cariera de antrenor: „Mai mult norocos decât genial”. Nota primită de român

Interul lui Cristi Chivu s-a impus pe teren propriu cu scorul de 3-2 în „Derby D’Italia” în fața lui Juventus, fără îndoială cea mai importantă victorie obținută de român în cariera sa de antrenor de până acum.
Cu toate acestea, la finalul partidei de pe „Giuseppe Meazza”, tehnicianul a primit doar nota 6 pentru modul cum a gestionat lucrurile, în analiza făcută în acest sens de către jurnaliștii de la fcinternews.it.
Ei au apreciat că românul a pierdut în prima repriză duelul tactic avut cu omologul Luciano Spalletti, iar în partea a doua a beneficiat de faptul că echipa sa a evoluat în superioritate numerică, după acea eliminare total nejustificată a lui Kalulu. Așadar, concluzia a fost că antrenorul lui Inter a fost mai degrabă norocos în acest meci decât inspirat.
„A avut la dispoziție 10 dintre cei 11 jucători folosiți în meciul cu Arsenal din Champions League, o formație tip în contextul dat. A pierdut duelul tactic cu Spalletti în prima repriză, iar apoi a avut șansa să își corecteze greșelile beneficiind de avantajul superiorității numerice. În această seară a fost mai mult norocos decât genial, reușind să câștige acest meci la ultima suflare”, a notat sursa citată anterior.
În schimb, jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com, care l-au notat pe Chivu cu 6.5, au apreciat faptul că, în viziunea lor, antrenorul român a efectuat schimbări în momentele potrivite în repriza a doua: „Schimbările au venit la momentul potrivit. Echipa sa, Inter, nu a avut cea mai bună prestație a anului, dar în cele din urmă a câștigat cele trei puncte”.
Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco – Lautaro Martinez, Thuram; Rezerve: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Esposito; Absenți: Dumfries (accidentat); Antrenor: Cristi Chivu
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Miretti – Conceicao, McKennie, Yildiz – David; Rezerve: Adzic, Boga, Cabal, Gatti, Holm, Koopmeiners, Kostic, Openda, Perin, Pinsoglio, Zhegrova; Absenți: Milik, K. Thuram, Vlahovic (accidentați); Antrenor: Luciano Spalletti