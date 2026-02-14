Sport

Ce a scris presa din Italia despre Cristi Chivu după Inter – Juventus 3-2, cea mai mare victorie din cariera de antrenor: „Mai mult norocos decât genial”. Nota primită de român

Cristi Chivu a câștigat primul „Derby D'Italia” din cariera de antrenor, Inter - Juventus 3-2! Este cea mai importantă victorie pentru el până acum
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.02.2026 | 00:35
Ce a scris presa din Italia despre Cristi Chivu dupa Inter Juventus 32 cea mai mare victorie din cariera de antrenor Mai mult norocos decat genial Nota primita de roman
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Juventus 3-2. Foto: Hepta
Interul lui Cristi Chivu s-a impus pe teren propriu cu scorul de 3-2 în „Derby D’Italia” în fața lui Juventus, fără îndoială cea mai importantă victorie obținută de român în cariera sa de antrenor de până acum.

Cristi Chivu, doar nota 6 după Inter – Juventus 3-2, cea mai mare victorie din cariera sa de antrenor de până acum

Cu toate acestea, la finalul partidei de pe „Giuseppe Meazza”, tehnicianul a primit doar nota 6 pentru modul cum a gestionat lucrurile, în analiza făcută în acest sens de către jurnaliștii de la fcinternews.it. 

Ei au apreciat că românul a pierdut în prima repriză duelul tactic avut cu omologul Luciano Spalletti, iar în partea a doua a beneficiat de faptul că echipa sa a evoluat în superioritate numerică, după acea eliminare total nejustificată a lui Kalulu. Așadar, concluzia a fost că antrenorul lui Inter a fost mai degrabă norocos în acest meci decât inspirat.

„A avut la dispoziție 10 dintre cei 11 jucători folosiți în meciul cu Arsenal din Champions League, o formație tip în contextul dat. A pierdut duelul tactic cu Spalletti în prima repriză, iar apoi a avut șansa să își corecteze greșelile beneficiind de avantajul superiorității numerice. În această seară a fost mai mult norocos decât genial, reușind să câștige acest meci la ultima suflare”, a notat sursa citată anterior.

În schimb, jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com, care l-au notat pe Chivu cu 6.5, au apreciat faptul că, în viziunea lor, antrenorul român a efectuat schimbări în momentele potrivite în repriza a doua: „Schimbările au venit la momentul potrivit. Echipa sa, Inter, nu a avut cea mai bună prestație a anului, dar în cele din urmă a câștigat cele trei puncte”. 

Cum s-au prezentat cele două echipe la acest derby:

Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco – Lautaro Martinez, Thuram; Rezerve: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Esposito; Absenți: Dumfries (accidentat); Antrenor: Cristi Chivu

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Miretti – Conceicao, McKennie, Yildiz – David; Rezerve: Adzic, Boga, Cabal, Gatti, Holm, Koopmeiners, Kostic, Openda, Perin, Pinsoglio, Zhegrova; Absenți: Milik, K. Thuram, Vlahovic (accidentați); Antrenor: Luciano Spalletti

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
