Ce a scris presa din Italia despre Cristi Chivu după Inter – Juventus 3-2, cea mai mare victorie din cariera de antrenor: „Mai mult norocos decât genial”. Nota primită de român

Interul lui Cristi Chivu s-a impus pe teren propriu cu scorul de 3-2 în „Derby D’Italia” în fața lui Juventus, fără îndoială cea mai importantă victorie obținută de român în cariera sa de antrenor de până acum.

Cristi Chivu, doar nota 6 după Inter – Juventus 3-2, cea mai mare victorie din cariera sa de antrenor de până acum

Cu toate acestea, la finalul , tehnicianul a primit doar nota 6 pentru modul cum a gestionat lucrurile, în analiza făcută în acest sens de către jurnaliștii de la

Ei au apreciat că românul a pierdut în prima repriză duelul tactic avut cu omologul Luciano Spalletti, iar în partea a doua a beneficiat de faptul că echipa sa a evoluat în superioritate numerică, . Așadar, concluzia a fost că antrenorul lui Inter a fost mai degrabă norocos în acest meci decât inspirat.

„A avut la dispoziție 10 dintre cei 11 jucători folosiți în meciul cu Arsenal din Champions League, o formație tip în contextul dat. A pierdut duelul tactic cu Spalletti în prima repriză, iar apoi a avut șansa să își corecteze greșelile beneficiind de avantajul superiorității numerice. În această seară a fost mai mult norocos decât genial, reușind să câștige acest meci la ultima suflare”, a notat sursa citată anterior.

În schimb, jurnaliștii de la , care l-au notat pe Chivu cu 6.5, au apreciat faptul că, în viziunea lor, antrenorul român a efectuat schimbări în momentele potrivite în repriza a doua: „Schimbările au venit la momentul potrivit. Echipa sa, Inter, nu a avut cea mai bună prestație a anului, dar în cele din urmă a câștigat cele trei puncte”.

Cum s-au prezentat cele două echipe la acest derby:

Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco – Lautaro Martinez, Thuram; Rezerve: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Esposito; Absenți: Dumfries (accidentat); Antrenor: Cristi Chivu

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Miretti – Conceicao, McKennie, Yildiz – David; Rezerve: Adzic, Boga, Cabal, Gatti, Holm, Koopmeiners, Kostic, Openda, Perin, Pinsoglio, Zhegrova; Absenți: Milik, K. Thuram, Vlahovic (accidentați); Antrenor: Luciano Spalletti