Italienii au predat armele după ce Squadra Azzurra a fost demolată de Norvegia lui Haaland: „Nu suntem la nivelul lor”

Naționala Italiei este într-o criză în ultimii ani din punct de vedere al fotbaliștilor. Campioana Mondială din 2006 nu a mai trecut de grupe la următoarele turnee finale, iar la ultimele două nici măcar nu s-a mai calificat. Presa din Italia a părut resemnată după ce scandinavii le-au administrat o nouă înfrângere umilitoare, la trei goluri diferență, după cea de la Oslo ce i-a fost fatală lui Luciano Spalletti.

Presa din Italia, resemnată după 1-4 cu Norvegia: „De aceea ei merg la Mondiale și noi nu”

Italia era resemnată înaintea acestei partide, deoarece șansele la prima poziție mai erau doar teoretice. Squadra Azzurra avea nevoie de o victorie la nouă goluri diferență pentru a o depăși pe Norvegia, lucru imposibil de realizat, ținând cont că naționala lui Haaland a devenit una dintre cele mai puternice echipe din lume. Cu toate astea, o nouă înfrângere la trei goluri nu ajută deloc naționala condusă de Gennaro Gattuso, care pierde cu 1-4 pe San Siro, deși a condus cu 1-0 la pauză.

„O primă repriză puternică nu este suficientă. Norvegia a dat o lecție de fotbal Italiei în repriza secundă, marcând patru goluri, arătând clar de ce ei vor merge direct la Cupa Mondială, iar noi nu. Vom fi obligați să jucăm barajele din martie pentru a ajunge acolo.

Aceasta este prima înfrângere a lui Gattuso după cinci victorii consecutive. Este inevitabil să nu reflectăm asupra declinului echipei din repriza secundă, chiar dacă scandinavii, cu opt victorii în opt meciuri în grupă, se dovedesc superiori atunci când decid cu adevărat să joace. Pentru noi nu mai este o umilință după ce am trăit la Oslo în luna iunie, dar înfrângerea ne face să realizăm că încă nu suntem la nivelul celor mai bune echipe din Europa”, au notat cei de la

Norvegia se califică en-fanfare la Campionatul Mondial după o pauză de 28 de ani

Norvegienii s-au calificat într-un mare stil la primul lor turneu final al Campionatului Mondial după o pauză de 28 de ani. Ultima dată când nordicii au ajuns acolo s-a întâmplat la turneul din 1998, cel care a fost ultimul și pentru România.

Norvegia merge în America en-fanfare, după 8 victorii în 8 meciuri. Deși față de britanici au primit 5 goluri, ei au avut cu 15 reușite mai multe, iar golaverajul lor este de 37-5. În cele 8 meciuri jucate în grupă, Erling Haaland a înscris nu mai puțin de 16 goluri, după ce a bifat o „dublă” și în ultimul meci, și a fost golgheterul preliminariilor, la distanță mare de locul secund.

Poate România să joace cu Italia la barajul din martie? Cine sunt posibilele adversare

Deoarece România a pierdut locul secund din grupa sa de calificare, „tricolorii” vor merge la baraj datorită rezultatelor din Liga Națiunii. Din această cauză, vom fi repartizați în urna a patra valorică, iar acest lucru ne va aduce în semifinalele barajului cele mai puternice echipe, cel puțin pe hârtie.

Înaintea meciurilor de luni seară, în prima urnă se regăsesc Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. iar acest lucru ar trimite-o la baraj în prima urnă, în locul Poloniei.