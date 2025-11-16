Sport

Italienii au predat armele după ce Squadra Azzurra a fost demolată de Norvegia lui Haaland: „Nu suntem la nivelul lor”

Norvegia lui Erling Haaland a fost condusă la pauză cu 0-1, însă a întors-o pe Squadra Azzurra în repriza secundă și s-a impus cu 4-1. Ce a scris presa din Italia după o nouă umilință
Ciprian Păvăleanu
17.11.2025 | 00:33
Italienii au predat armele dupa ce Squadra Azzurra a fost demolata de Norvegia lui Haaland Nu suntem la nivelul lor
ULTIMA ORĂ
Ce a scris presa din Italia după înfrângerea cu 1-4 de pe San Siro împotriva Norvegiei. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Naționala Italiei este într-o criză în ultimii ani din punct de vedere al fotbaliștilor. Campioana Mondială din 2006 nu a mai trecut de grupe la următoarele turnee finale, iar la ultimele două nici măcar nu s-a mai calificat. Presa din Italia a părut resemnată după ce scandinavii le-au administrat o nouă înfrângere umilitoare, la trei goluri diferență, după cea de la Oslo ce i-a fost fatală lui Luciano Spalletti.

Presa din Italia, resemnată după 1-4 cu Norvegia: „De aceea ei merg la Mondiale și noi nu”

Italia era resemnată înaintea acestei partide, deoarece șansele la prima poziție mai erau doar teoretice. Squadra Azzurra avea nevoie de o victorie la nouă goluri diferență pentru a o depăși pe Norvegia, lucru imposibil de realizat, ținând cont că naționala lui Haaland a devenit una dintre cele mai puternice echipe din lume. Cu toate astea, o nouă înfrângere la trei goluri nu ajută deloc naționala condusă de Gennaro Gattuso, care pierde cu 1-4 pe San Siro, deși a condus cu 1-0 la pauză.

ADVERTISEMENT

„O primă repriză puternică nu este suficientă. Norvegia a dat o lecție de fotbal Italiei în repriza secundă, marcând patru goluri, arătând clar de ce ei vor merge direct la Cupa Mondială, iar noi nu. Vom fi obligați să jucăm barajele din martie pentru a ajunge acolo.

Aceasta este prima înfrângere a lui Gattuso după cinci victorii consecutive. Este inevitabil să nu reflectăm asupra declinului echipei din repriza secundă, chiar dacă scandinavii, cu opt victorii în opt meciuri în grupă, se dovedesc superiori atunci când decid cu adevărat să joace. Pentru noi nu mai este o umilință după ce am trăit la Oslo în luna iunie, dar înfrângerea ne face să realizăm că încă nu suntem la nivelul celor mai bune echipe din Europa”, au notat cei de la Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

Norvegia se califică en-fanfare la Campionatul Mondial după o pauză de 28 de ani

Norvegienii s-au calificat într-un mare stil la primul lor turneu final al Campionatului Mondial după o pauză de 28 de ani. Ultima dată când nordicii au ajuns acolo s-a întâmplat la turneul din 1998, cel care a fost ultimul și pentru România.

ADVERTISEMENT
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Digisport.ro
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie

Alături de Anglia, care s-a calificat la turneul final cu maximum de puncte și fără să primească un gol, Norvegia merge în America en-fanfare, după 8 victorii în 8 meciuri. Deși față de britanici au primit 5 goluri, ei au avut cu 15 reușite mai multe, iar golaverajul lor este de 37-5. În cele 8 meciuri jucate în grupă, Erling Haaland a înscris nu mai puțin de 16 goluri, după ce a bifat o „dublă” și în ultimul meci, și a fost golgheterul preliminariilor, la distanță mare de locul secund.

Poate România să joace cu Italia la barajul din martie? Cine sunt posibilele adversare

Deoarece România a pierdut locul secund din grupa sa de calificare, „tricolorii” vor merge la baraj datorită rezultatelor din Liga Națiunii. Din această cauză, vom fi repartizați în urna a patra valorică, iar acest lucru ne va aduce în semifinalele barajului cele mai puternice echipe, cel puțin pe hârtie.

ADVERTISEMENT

Înaintea meciurilor de luni seară, în prima urnă se regăsesc Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. Singura schimbare care mai poate avea loc ar fi în cazul în care Germania va pierde meciul decisiv împotriva Slovaciei, iar acest lucru ar trimite-o la baraj în prima urnă, în locul Poloniei.

Parcurs perfect! Naționala care s-a calificat la Campionatul Mondial cu maximum de puncte...
Fanatik
Parcurs perfect! Naționala care s-a calificat la Campionatul Mondial cu maximum de puncte și fără gol primit
Fotbalistul lui Manchester City renunță la fotbal și merge să studieze dreptul la...
Fanatik
Fotbalistul lui Manchester City renunță la fotbal și merge să studieze dreptul la Oxford. Critici dure pentru antrenamentele lui Pep Guardiola: ”Pierdeam ore întregi”
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai...
Fanatik
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
S-a bucurat maxim după ce FC Dinamo a intrat în faliment: 'Este cea...
iamsport.ro
S-a bucurat maxim după ce FC Dinamo a intrat în faliment: 'Este cea mai mare mizerie de logo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!