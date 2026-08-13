Ce a scris presa din Rusia după succesul lui David Popovici în fața lui Kornev. Cuvintele pe care le-au scos jurnaliștii în evidență

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Mai rapid cu 18 sutimi de secundă decât marele său rival Egor Kornev, David Popovici și-a păstrat titlul european în proba de 100 metri liber și a stabilit un nou record continental. Cum a catalogat presa din Rusia cursa istorică în care toți cei trei medaliați au coborât sub 47 de secunde.

Presa din Rusia se înclină în fața lui David Popovici după ce l-a învins pe Egor Kornev

Reprimiți în competițiile de natație sub steag neutru, sportivii ruși reușesc performanțe foarte bune la Campionatele Europene de la Paris. Presa de la Moscova a pus accentul pe numărul mare de medalii câștigat și consideră că Egor Kornev este marele star al delegației.

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”Rusia a cucerit a 19-a medalie la Campionatele Europene de la Paris. Egor Kornev devine principalul reprezentant al înotului rus pe scena internațională. Înotătorii ruși au obținut a 19-a medalie pentru delegația lor la Campionatele Europene de natație de la Paris. Medalia a fost cucerită de Egor Kornev.

Sportivul a câștigat argintul în proba de 100 de metri liber. Rusul a fost învins doar de românul David Popovici. Kornev cucerise deja o medalie de aur în capitala Franței, în proba de 50 de metri fluture.

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Dintre cele 19 medalii obținute de sportivii ruși, care concurează sub statut neutru, șapte sunt de aur. În acest moment, Rusia ocupă locul al patrulea în clasamentul general pe medalii”, a notat .

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Promisiunea lui Kornev pentru viitor

În ciuda unor declarații extrem de încrezătoare înaintea finalei, Egor Kornev și-a recunoscut cu sportivitate înfrângerea în fața lui David Popovici și imediat după încheierea cursei .

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Apoi, sportivul rus a mărturisit că cu marele campion român, dar a promis că la următoarele concursuri va veni și mai bine pregătit pentru a putea să-l învingă.

”Nu poate fi vorba că nu am dat totul, am dat 110%, vă jur. Acidul lactic m-a pedepsit, dar sunt fericit, timpul meu a fost respectabil. Aproape l-am bătut (n.r. – pe David Popovici). Am fost foarte bun și o să revin și mai puternic. Am vrut să înot mai rapid și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Sunt foarte fericit, data viitoare va fi mai bine”, a declarat Kornev.

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Invitație pentru David Popovici

Chiar dacă între Egor Kornev și David Popovici este o rivalitate sportivă, rusul a dezvăluit faptul că atunci când sunt în afara bazinului se înțeleg foarte bine. Și chiar .

”Aș spune că e un tip incredibil de tare. Și îmi face mare plăcere să fiu alături de el în call room, să petrecem aceste clipe împreună, să râdem, apoi să înotăm și să ne întrecem. Dar dacă nu trecem la activitatea noastră, atunci ne înțelegem foarte bine, adică comunicăm destul de mult, ne împărtășim diverse noutăți. Apropo, azi el a aflat că sunt căsătorit.

(n.r. – Dacă i-a spus despre mașina lui Mercedes) Da, da, i-am spus că deja am unul și ce alt model îmi doresc. El zice: ‘Ce tare, eu am un Porsche’. Zice: ‘Am, da, un Mercedes decapotabil și un Porsche’. Eu îi zic: ‘Ce tare. Eu o să-mi cumpăr un Speed 63 (n.r. – Mercedes AMG 63)’.

I-am spus: ‘Vino în Rusia’. I-am zis: ‘Voi acolo conduceți repede pe drum drept? O să-ți arăt eu cum trebuie să conduci. Păi, așa, ca să nu te relaxezi nici măcar un pic’. I-am zis: ‘O să te întâmpin, o să te cazăm, o să ne plimbăm împreună’.

I-am zis: ‘Și arată-mi ce înseamnă să conduci cu adevărat’. Păi, cam asta e. A fost drăguț, ne-am distrat împreună, am râs. E un tip de treabă, un adevărat entuziast. Ei bine, într-o oarecare măsură, și eu sunt așa. De aceea am râs așa de mult cu el. Asta e, bine, super, amuzant”, a spus Kornev.