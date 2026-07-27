Sport

Ce a scris presa din Ungaria după Csikszereda – FCSB 0-2: „Nu a putut face față”

Ce a scris presa din Ungaria după Csikszereda - FCSB 0-2. Concluzia amară exprimată de jurnaliștii de la Budapesta: „A pus capăt seriei de invincibilitate”
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.07.2026 | 10:50
Ce a scris presa din Ungaria dupa Csikszereda FCSB 02 Nu a putut face fata
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Ce a scris presa din Ungaria după Csikszereda - FCSB 0-2. Foto: Sport Pictures
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Presa din Ungaria a reacționat după ce Csikszereda a pierdut duminică seară pe teren propriu cu FCSB, scor 0-2, în etapa a doua din SuperLiga. Jurnaliștii de la Budapesta au concluzionat că echipa antrenată de conaționalul lor Istvan Szabo pur și simplu nu i-a putut face față fostei campioane a României în această partidă.

Ce a scris presa din Ungaria după Csikszereda – FCSB 0-2

Cei de la Nemzeti Sport au titrat așadar sugestiv: „Csikszereda nu i-a putut face față FCSB-ului”. Iar în continuare au punctat că formația din Miercurea Ciuc rămâne astfel fără punct după primele două runde. „Csikszereda rămâne, după două etape, fără niciun punct și fără gol marcat, iar FCSB a pus capăt și seriei de opt luni de invincibilitate pe teren propriu a harghitenilor. Antrenorul principal, Szabo Istvan, a operat o singură modificare față de echipa învinsă de Corvinul, Szalay Szabolcs ieșind din primul 11.

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De această dată însă, soarta echipei sale s-a decis nu după pauză, ci încă din primele 16 minute. Bucureștenii, care au tras frecvent la poartă de la distanță, au deschis scorul aproape imediat prin golul spectaculos al lui Risto Radunovic, iar apoi șutul deviat al lui Dennis Politic a ajuns și el în plasă.

Din acel moment, deși Eduard Pap a avut mai multe intervenții salvatoare, jocul ofensiv static al ciucanilor a produs ocazii doar spre finalul fiecărei reprize, toate ratate. Astfel, oaspeții, care și-au folosit oamenii de bază câte o repriză fiecare, și-au luat revanșa pentru înfrângerea suferită în primăvară (n.r 0-1 în play-out)”, a notat sursa citată anterior.

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FCSB, liderul la zi din SuperLiga

De cealaltă parte, FCSB a ajuns după această victorie la 6 puncte obținute după primele două meciuri jucate în noul sezon de SuperLiga și ocupă în acest moment primul loc al clasamentului, cu un golaveraj de 4-0. La Miercurea Ciuc, golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Risto Radunovic și Dennis Politic, dar cel din urmă tot a fost criticat de patronul Gigi Becali. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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