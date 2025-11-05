După ce Emeric Ienei a murit, maghiarii și-au adus aminte de mandatul regretatului antrenor la naționala Ungariei: „Plecarea sa era deja anticipată”

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei a murit în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, după o perioadă marcată de probleme de sănătate. Fostul antrenor, care a intrat în istorie prin performanțele sale cu echipa din Ghencea, a fost și selecționer al Ungariei, iar presa maghiară a scris despre decesul său.

Ce a scris presa maghiară despre decesul lui Emeric Ienei

, presa maghiară a scris despre tragedie. Jurnaliștii au prezentat cariera fabuloasă a lui „nea Imi” și au scos în evidență faptul că Steaua a cucerit CCE cu el pe banca tehnică.

„Fotbalul maghiar și cel românesc sunt în doliu, după ce Imre Jenei, care a antrenat echipele naționale ale ambelor țări și a condus Steaua București la victoria în Cupa Campionilor Europeni în 1986, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani.

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în Bélegregy, județul Arad. Și-a început cariera de fotbalist la Arad, unde a debutat în prima ligă românească în 1955. În 1956, s-a mutat la București, unde a jucat mai întâi pentru Progresul în divizia secundă și apoi pentru Steaua (inițial CCA) în prima ligă.

Jenei și-a început activitatea de antrenor la echipa secundă a Stelei, apoi a preluat prima echipă în 1975. Echipa militară a fost un reper constant în cariera sa, conducând unul dintre cele mai cunoscute cluburi românești pentru un total de șase sezoane.

La finalul celui de-al treilea mandat, Steaua, cu jucători precum László Bölöni, Marius Lăcătuș, Gavril Balint, Victor Pițurcă, Miodrag Belodedici și Helmuth Duckadam, a ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni, unde a întâlnit Barcelona la Sevilla. Timpul regulamentar și prelungirile nu au stabilit un câștigător, iar Duckadam a apărat toate cele patru lovituri de la 11 metri ale Barcelonei, făcând din Steaua prima și singura echipă românească care a câștigat o cupă internațională”, au punctat jurnaliștii de la .

Maghiarii au amintit că Emeric Ienei a fost selecționerul Ungariei

Emeric Ienei a fost selecționerul Ungariei între ianuarie 1992 și martie 1993. Jurnaliștii nu au omis acest lucru și au amintit de ratarea calificării la Mondialul din 1994. Totodată, f .

„La sfârșitul anului 1991 a devenit selecționerul echipei naționale a Ungariei. Se aștepta ca Emeric Ienei să realizeze o performanță remarcabilă, însă încă din primul tur era clar că va trebui să conducă echipa maghiară spre Cupa Mondială din Statele Unite. Startul a fost bun, cu victorii împotriva Austriei și Ucrainei, care juca primul său meci din istorie, iar înfrângerile cu Anglia și Suedia nu au creat probleme majore. Dar în prima partidă de calificare pentru Cupa Mondială, Islanda a reușit o surpriză uriașă la Népstadion…

Plecarea sa era deja anticipată, dar selecționerul a rămas și și-a continuat activitatea. Toamna nu a decurs rău, echipa maghiară a câștigat în Luxemburg și a obținut un punct remarcabil în Grecia. Totuși, era clar că meciul de acasă împotriva grecilor va decide dacă mai există șanse de calificare.

Expertul a trăit la Oradea, iar soția sa, Ilona Gyulai, a fost campioană mondială română și medaliată cu bronz de două ori la Jocurile Olimpice la scrimă. În ultimii ani ai vieții, Imre Jenei a fost adesea bolnav și a trăit retras, dar realizatorii documentarului despre László Bölöni, recent prezentat la Budapesta, l-au filmat, iar el apare și vorbește în film”, au mai spus jurnaliștii amintiți anterior.